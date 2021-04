WhatsApp chystá dvě velké novinky. Uživatelé po nich dlouho volali

Populární chatovací aplikace WhatsApp, kterou používá mnoho Čechů, chystá v nejbližší době rovnou dvě novinky. Brzy už by uživatelé mohli svůj účet používat na více telefonech současně, a navíc přesouvat data mezi Androidem a iOS.

WhatsApp v posledních měsících čelil vlně kritiky, a to zejména kvůli drsným podmínkám, které umožnily aplikaci přístup k datům uživatelů. Mnoho lidí tak na tuto populární chatovací aplikací zanevřelo. WhatsApp se rozhodl, že přichystá pro své věrné rovnou dvě novinky.



Podle informací serveru wabetainfo se jedná o možnost používat aplikaci na více telefonech současně. Tato funkce není v současné době podporovaná a mnoho uživatelů po ní volá. Druhou novinkou by pak mělo být přesouvání dat napříč operačními systémy Android a iOS.



Změna by se měla týkat i spárování více zařízení. Pokud si třeba chcete Whatsapp zapnout zároveň na telefonu i v počítači, musíte telefon k počítači přinést, otevřít konkrétní stránku a pak naskenovat speciální QR kód. I to by se mělo tím pádem změnit.

Chatovací aplikace před nedávnem oznámila nové podmínky. Ti uživatelé, kteří na nové podmínky odmítnou přistoupit, musí počítat s omezením služby po 15. květnu. Aplikace sice bude nadále například přijímat hovory a oznámení, ale uživatel nebude moci číst a posílat zprávy. Pravidla se však naštěstí týkají pouze uživatelů ve Spojených státech amerických, ty české chrání přísnější evropská legislativa.

