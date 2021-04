Z covidu jsem jako paralyzovaná a s Felixem vycházím, řekla Dáda

Herečka a zpěvačka Dáda Patrasová prozradila, že by v létě ráda vyrazila do Itálie nebo Španělska. Nikdo z rodiny s ní nepojede, ale společnost údajně zařízenou má. Momentálně se věnuje svým zvířátkům, cvičí a stará se o zahradu. Herečka také zmínila, že skvěle vychází se svým manželem Felixem Slováčkem.

Na herečku a zpěvačku Dádu Patrasovou dopadá současná pandemická situace těžce. "Daří se mi jako všem mým kolegům a všem lidem. Rok jsme nepracovali. Já měla první práci v televizi až teď. Je to špatné, člověk je paralyzovaný," řekla TN.cz herečka.



Dáda ve volném čase pracuje na své postavě a věnuje se zvířatům. "Mám tu takový zvěřinec. Mám kočku, psa, to je vlčice. Pak se starám o zahradu, uklízím, dělám si tu pořádek ve věcech, na které jsem předtím neměla vůbec čas. A také cvičím," prozradila TN.cz Patrasová.



Přiznala, že má řadu vlastních projektů. "Moje věci ale momentálně čekají v šuplíku na otevření," doplnila Dáda. Doufá, že v létě se po dlouhé době podívá za hranice. "Pokud to půjde, určitě pojedu do Itálie. A ještě bych ráda před začátkem léta vyrazila do Španělska," Sama ale na dovolenou určitě nepojede. "Z rodiny nikoho neberu, ale společnost s sebou mám," přiznala tajemně herečka.



S manželem Felixem Slováčkem vychází Dáda podle svých slov dobře, i když jsou už několik let od sebe. "Fungujeme normálně a vycházíme spolu tak, jako jsme vždycky vycházeli," uzavřela zpěvačka.



