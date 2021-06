Z domova i lavic. Plaga řekl, kterých dětí se má týkat hybridní výuka

Od září čtyři dny ve škole a jeden doma. A to bez ohledu na pandemii covidu. Tak může výuka vypadat. "Můžu všechny uklidnit, není to tak, že bychom se vraceli v plném rozsahu k distanční výuce. Prezenční vzdělávání bude vždycky to nosné. Důvod, proč to na školách zkoušíme, je ten, abychom zjistili, jaký je ten správný mix a pro které děti to má a nemá smysl," uvedl Plaga v úterní Snídani s Novou. Rodiče se prý nemusejí bát, že od příštího roku na všech školách budou muset být s těmi nejmenšími doma.

Ministr odhaduje, že hybridní neboli kombinovaná výuka se bude tak jako tak týkat spíš větších dětí - ať už těch na druhém stupni nebo středoškoláků. "V rámci toho ověřování řešíme, jestli třeba u dlouhodobě nemocných dětí, nebo u dětí, které mají nějaký problém, jestli to není věc, kterou by šlo nastavit do toho běžného režimu," nastínil ministr školství.

Do testovací fáze se přihlásilo 72 škol. "Mají nějaký model, který jim funguje, jsou to malé i velké školy. Úkolem pokusného ověřování je zjistit, jestli tento systém není vhodný třeba jen pro velké školy. Bude průběžně vyhodnocováno, jestli to má smysl a jak to má být nastavené do budoucna," říká Plaga. Kombinovaná výuka podle něj na zapojených školách poběží celý příští školní rok, možná i déle.

Ministr si prý uvědomuje, že distanční výuka je náročná pro rodiče malých dětí a proto nepředpokládá, že by se testovaný systém hybridní výuky masově týkal právě žáků na prvním stupni, hlavně prvňáků a druháků.

"Většina škol, která se do toho hlásí, to dělá po dohodě s rodiči, respektive není to tak, že by to bylo přes nesouhlas rodičů. A není to dělané tak, aby to stresovalo děti nebo rodiče," ujišťuje ministr školství.

Jak se na hybridní výuku dívají rodiče, učitelé i žáci samotní? Pusťte si reportáž TV Nova: