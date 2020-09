Z ostravské zoo mizí zvířata. Zloději se prý ukrývají mezi návštěvníky

V ostravské zoologické zahradě způsobilo velký rozruch zmizení dvou zvířat. Zřejmě se je pokusili ukrást návštěvníci zahrady. Není to přitom poprvé, co se tam něco takového stalo. Před časem, tehdy ale v noci, někdo ukradl z voliéry vzácné sovy. Teď se měli zloději pokusit odcizit papouška.

Chybí v zoologické zahradě zvířata, nebo ne? Představitelé kraje a města se na tom nemůžou shodnout s vedením zoo. Ti první tvrdí, že tam někdo ukradl papouška i kozu, ti druzí, že všechna zvířata jsou na svém místě.

Pokus o krádež se měl stát o víkendu, kdy byla v areálu hlava na hlavě. Někteří lidé jsou tak troufalí a drzí, že se dokonce pokoušejí si odnést malé kozy ve svém batohu, obzvlášť v odpoledních hodinách.

To je totiž v zoo narváno. Kdyby je ošetřovatelé na poslední chvíli neviděli, kdo ví, kde by malá, zhruba pětikilová koza skončila. Většina návštěvníků s podobným chováním nesouhlasí, zvířata by raději viděla v zoo a viníkům napálila tučnou pokutu.

Další zloději se měli pokusit odnést vzácného opeřence. "Snad přijdou do té voliéry, kde jsou papoušci ochočení, sednou si vám i na rameno a ti lidé toho využijí a dají si je do kapsy," popsal krajský hejtman Ivo Vondrák (ANO).

"Nejkritičtější jsou expozice, kde lidé mají přímý vstup ke zvířatům, jako je například dětská zoo nebo průchozí voliéry, kdy lidé mají potřebu se se zvířaty kontaktovat víc, než je dovoleno," vyjádřila se mluvčí zoo Šárka Nováková.

"S ohledem na tu zvýšenou návštěvnost jsme velmi rádi za součinnost městské a státní policie, kdy nám tady obě složky dozorují a pomáhají s pořádkem," dodala Nováková. Poslední případ z Ostravy policii dosud nikdo nenahlásil.

To v Liberci se naopak snaží zvířata do zoo i propašovat. Například andulky nebo želvy. "Prosíme, aby tohle nedělali. Chráněným zvířatům by to mohlo ublížit, neví se, jaký virus třeba v sobě mají," žádá návštěvníky mluvčí liberecké zoo Barbara Tesařová.