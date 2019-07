Za zavazadla nemusíte připlácet! Triky, jak ušetřit na cestování

U tzv. nízkonákladových aerolinií může stát přeprava zavazadla víc než samotná letenka. Společnosti také omezují velikost zavazadla, které lze bezplatně vzít na palubu. Zatímco nedávno to byl ještě malý kufr, který se vešel do prostoru nad sedadly, teď třeba největší nízkonákladová společnost Ryanair přepraví zdarma cestující jen s menším zavazadlem, které se vejde pod sedadlo.

Slovenský cestovatel Milan Bardún ukázal, jak dokáže i na celý týden cestovat jen s batohem, který splňuje i předepsané rozměry 40x20x25 cm. Do toho bez problémů naskládá tři košile, dvě letní trička, tílko, dvoje plavkové kraťasy, dvoje obyčejné kraťasy, pyžamo, pásek, tuhý deodorant, zubní kartáček a pastu, voňavku v objemu 100 ml, žiletky a holicí strojek.

Do batohu se mu vejdou i ponožky a spodní prádlo na každý den, žabky na pláž, foťák, zápisník, maska na oči, laptop, nabíječka, kabely i lehká bunda. Klíčem je podle něj schopnost kombinovat. Třeba plavkové kraťasy, které s sebou vozí, může nosit i jako normální šortky. Jak správně zabalit, ukázal v pořadu Teleráno vysílaném na TV Markíza.

Základem je položit si všechny věci, které si chcete zabalit, na jedno místo, abyste viděli, kolik toho máte a chcete si vzít. Velkou část věcí zřejmě v tomto procesu vyřadíte.

Všechno poskládejte a přeložte na polovinu. Složené věci se lépe skládají a v batohu zabírají méně místa.

Důležité je batoh položit na dno a všechny věci do něho začít dávat z boku, ne z vrchu! Kosmetiku dejte nakonec do horní části ruksaku nebo do přední kapsy. Musí být v balení maximálně po 100 ml, a na letišti ji budete při kontrole vyndávat. To platí i o laptopu, pokud jej vezete. Ten musí jít na bezpečnostní kontrolu zvlášť.