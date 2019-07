Záběry dronu zachránily rodině život! Žralok byl kousek od nich

Měl to být klidný den s rodinou. Profesionální fotograf si na něj chtěl pořídit pěknou památku a dronem vyfotit svou rodinu, jak se koupe v oceánu na pláži New Smyrna. Při pohledu na první záběry si hned všiml tmavého stínu pod vodou. Rychle si uvědomil, že je to žralok.

Naštěstí stál také ve vodě u jeho rodiny, takže je okamžitě varoval a všichni se dali na útěk. Watsonova manželka byla v šoku, když fotografii viděla. “Bylo šílené vidět žraloka tak blízko u mých dětí," řekla Sarah.

Rodina si dává na žraloky pozor, ale pouze ve větší hloubce. "Takový kousek od pláže jsem ho opravdu nečekal. Asi si budu brát dron na každé koupání," dodal Watson. "Myslím, že nám dron zachránil život. Nebo minimálně nohu," napsal na svém facebooku.

Na Floridě nejsou útoky žraloků neobvyklé. Minulý víkend tam žralok napadl 18letého surfaře, v dubnu pak byl na stejném místě pokousán 19letý muž.