Žáci při on-line výuce snadno podvádějí. "Děláme to pořád," přiznává Michal

O své zkušenosti s podváděním se podělil žák osmé třídy (budeme mu říkat Michal, jeho totožnost z pochopitelných důvodů nezveřejníme) který si při testech v pokojíku výrazně zvedl průměr známek: "Známkově je to dobrý, takhle mi to vychází líp, ale moc toho nevím. Předtím jsem měl pár čtyřek, trojek a teď tam mám dvojky. Je to v pohodě," přiznává Michal, že domácí písemky mu výrazně zlepšují průměr.

Opisování často nedokážou zabránit ani rodiče, kteří mají homeoffice a musí se v době online výuky věnovat svým povinnostem. "U nás se podvádí pořád, jinak to zvládnout nejde. Nemůžu být ve stejný čas na dvou místech a kontrolovat, jestli vyhledává informace na internetu nebo v mobilu," potvrzuje matka Michala.

Žáci nemusí mít při online testech zapnuté webové kamery, a tak učitelé ztrácí kontrolu nad tím, jaké technologie ke zjištění výsledků používají. Během nouzového stavu si ale našli způsob, jak dětem opisování alespoň částečně ztížit.

"Čím více možností na výběr jim dáme, tím spíš si můžeme ověřit, jestli opravdu látku umí," prozrazuje svoje finty učitelka češtiny a dějepisu Romana Křížová. Ředitel příbramské základní školy Josef Strejc doplňuje: "Stačí přeházet pár otázek a dát jim menší časovou dotaci, tím pádem je i na podvádění méně času."

Školáci při domácí komunikaci s kamarády používají více platforem najednou. Jenže na některé předměty jsou i moderní technologie krátké. "Nejhůř se podvádí při chemii, tam jsou takové ty baňky a nejsou tam ani výsledky. To už si musí každý najít sám, nebo na internetu," posteskne si Michal.

Otázka tedy zní, kdo bude po návratu do školy nejvíc trpět. Budou to učitelé, žáci anebo jejich rodiče?