Roušky zatím zůstanou ve školách i v MHD, oznámil ministr Vojtěch. ANKETA

Ani v nadcházejícím týdnu nečeká žáky změna. I nadále budou muset ve školách nosit roušky. "Myslím si, že v pondělí se s panem ministrem školství uvidíme a společně s hygieniky, s paní hlavní hygieničkou Pavlou Svrčinovou to budeme probírat," odpověděl ministr zdravotnictví na otázku v České televizi.

Šéf resortu oznámil, že bližší informace o vývoji situace bude mít příští týden. Podle Vojtěcha je důležité vyčkat dva týdny od velkého rozvolnění, které začalo minulý týden v pondělí a vyhodnotit riziko šíření nákazy. "V průběhu příštího týdne v tomto směru budeme chytřejší," uvedl. Podmínky pro zbytek školního roku by se pak mohly upravit.

Roušky by žáci však museli i nadále nosit v ostatních prostorech škol, krom tříd. Že by děti mohli ve školách odložit roušky, zmiňoval i premiér Andrej Babiš. Jak to bude s nošením roušek a testováním ve školách v příštím školním roce, zatím není jasné. Přesné podmínky by vláda mohla oznámit v následujících týdnech.

Ochranu nosu a úst nechce ministr zatím rušit ani v MHD. "V tuto chvíli bych nechtěl říkat, jak kompletně sundáme roušky nebo respirátory. Myslím si, že to je nějaké základní bariérového opatření. Zabrání šíření choroby, zejména právě v těch místech, kde je velká koncentrace osob. Také v nesourodých kolektivech, což je třeba právě městská hromadná doprava," řekl Vojtěch v České televizi.



