Žádná druhá vlna koronaviru nebude! Do Vánoc je pryč, tvrdí viroložka

Jedním z těchto specialistů je molekulární genetička a viroložka Soňa Peková, podle které se druhé vlny nemusíme obávat. V rozhovoru pro Právo dokonce odhadovala, že virus do Vánoc zmizí z celé planety.



"Můj pohled není založený na žádných informacích z jiných zdrojů, je založen čistě na informacích od nás. To, co nám prošlo rukama, nesvědčí vůbec o tom, že by nám tady zůstávaly rezervoáry,“ řekla pro TV Nova Peková.



Podle viroložky by však mohlo dojít k tomu, že Covid-19 sem znovu přivezou turisté ze zemí, kde ještě není epidemiologická situace úplně vyřešená.



"Já si myslím, že k nějaké menší druhé vlnce by mohlo dojít, nebude ale tak velká, jako ta první,“ potvrdil epidemiolog Petr Smejkal z IKEM.



Experti se zároveň zaobírají otázkou, zda je vir sezónní, nebo ne. Podle Pekové není koronavirus specifický tím, že by se vyskytoval pouze v období, kdy je zima, nebo teplo.



I nadále by lidé měli klást důraz na správnou hygienu a pečlivě si mýt ruce. Zároveň odborníci doporučují nosit v době chřipkové epidemie roušky.