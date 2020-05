Žádost o ošetřovné se mění! Zatím ji nevyplňujte, varuje Maláčová

Tiskopis, který vyplňují rodiče při žádosti o ošetřovné, se mění. Nově budou muset zaškrtnout také jeden z důvodů, proč jejich dítě nechodí do školy, přestože už se otevřela. Podle ministryně by ale lidé zatím měli s vyplněním formuláře počkat.

Lidé mohou nechat děti doma v případě, že by samotnému školákovi nebo člověku, se kterým žije, hrozila újma na zdraví. Děti, které bydlí s prarodiči nebo lidmi s imunitním onemocněním, tak do školních zařízení chodit nemusí. Stejně tak žáci, kteří sami trpí nějakou nemocí.

Dalšími důvody pro to, aby dítě školní docházku vynechalo, je výrazné omezení kapacity nebo provozní doby školy. Žáci musí být totiž rozděleni do skupin maximálně po 15, které se spolu nesmí potkávat, a tak některé školy nemají dostatek tříd nebo personálu.

Jeden z těchto důvodů budou muset lidé, jejichž potomci do školy nechodí, zaškrtnout v upraveném tiskopisu pro žádost o ošetřovné. To se vyplácí zpětně, na začátku června to tedy bude za květen. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) by ale lidé s vyplněním neměli spěchat.

"V práci ho budete dokládat až 1. června, dříve ho ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení - pozn. red.) nemůže přijmout. Musí být uzavřený celý měsíc. Takže nyní nevyplňujte a v klidu si počkejte, až vydá ČSSZ více informací k vyplnění. Máte dost času," napsala Maláčová na facebooku.

Ošetřovné mohou nadále pobírat rodiče dětí, které stále nenavštěvují školu či školku, přestože už je otevřená. Podle původního zákona by takoví lidé ztratili na dávku nárok, zákonodárci ho ale upravili tak, že příspěvek dostanou, pokud dítě nechodí do školy z výše vyjmenovaných důvodů.

Jako první se vrátili studenti vysokých škol, už od 20. dubna. Maturanti a žáci devátých tříd pak mohli do lavic od 11. května, od 25. května se školy otevřely pro žáky prvního stupně základních škol. Docházka ale není až do konce června povinná a děti se musí učit po 15členných skupinách.