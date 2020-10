Praha zkrátí provoz metra. Poslední spoj vyjede ve 22:00

Omezený provoz nebude jen v pražské městské hromadné dopravě, přidají se i další dopravci. Například České dráhy. Pokud bude prodloužen nouzový stav, bude nový provoz metra, autobusů, tramvají i vlaků platit už od příštího týdne.

"Denní provoz metra, tramvají a autobusů by byl ukončen postupně v období cca mezi 22:00 a 22:30 hodin. Současně s tím by vyjely dříve noční linky tramvají i autobusů. Prodloužily by se také intervaly na páteřních železničních tratích po 21. hodině," uvedli zástupci Pražské integrované dopravy (PID).

Nabídka spojů metra, tramvají a příměstských autobusů bude nadále držena vysoko nad aktuální poptávkou, která je nyní opět nižší o cca 70 procent oproti obvyklému stavu. Přesto dojde k mírnému prodloužení intervalů na těchto linkách cca do rozsahu prázdninového provozu, kdy obvykle cestuje o cca 25 procent cestujících méně.



Odjezdy posledních spojů metra z konečných od 2. listopadu 2020:



• Linka A: Depo Hostivař: 22:01 | Nemocnice Motol: 22:01



• Linka B: Zličín: 22:00 | Černý Most: 22:05



• Linka C: Letňany: 22:04 | Háje: 22:04



S úpravami musí počítat také cestující ve středních Čechách. "Po dohodě se Středočeským krajem bude od pondělí 2. listopadu 2020 nasazen na části příměstských autobusových linek PID prázdninový jízdní řád. Jedná se zpravidla o linky s krátkými intervaly a omezení se dotkne především přepravních špiček pracovních dnů. Na železnici bude u vybraných vlaků snížena kapacita například nasazením jedné jednotky CityElefant místo dvou," popsali zástupci Pražské integrované dopravy.

