Žaloudík brojí proti testování. Prý je to umělé prodlužování epidemie

Žaloudík se v pondělním příspěvku na facebooku odvolává na mikrobioložku Hanu Zelenou.

"Myslím, že i v klidovém režimu mohu bez komentáře doporučit následující text odbornice z praxe MUDr. Hany Zelené, Ph.D., lékařské mikrobioložky a vedoucí oddělení virologie Národní referenční laboratoře a Zdravotního ústavu v Ostravě," prohlásil senátor a uznávaný onkolog.

Dá se předpokládat, že s jejími názory Žaloudík souhlasí. Zelená vidí problém v přístupu k testování. "PCR pozitivita znamená jen to, že je ve vyšetřeném vzorku přítomna část virové RNA. Nikoliv celý virus. Nic to neříká o tom, zda je dotyčný infekční. Člověk nakažený SARS-CoV-2 je infekční maximálně týden," uvedla.

Podle Zelené je vyšetření PCR bez klinického kontextu bezcenné, prý jde o klinicky falešné pozitivní výsledky. Rozsah infekcí způsobených novým koronavirem prý nelze reálně hodnotit.

"Žádné jiné infekční onemocnění dosud nikdy nebylo v tak masivním rozsahu, bez kontextu klinického stavu, testováno. Nemáme žádné srovnání s jinými infekcemi, a proto nedokážeme současná čísla kvalifikovaně interpretovat. Nevíme co je moc, co je málo, co je normální, co nenormální. Pozitivní výsledek jediného testu je automaticky prohlášen za diagnózu. Aniž by dotyčného vyšetřil lékař," konstatovala Zelená.

Celý text si můžete přečíst tady:

Počítá s tím, že se virus bude komunitně šířit a mezi pozitivině testovanými bude více lidí s náhodně zachycenou zbytkovou RNA po dříve prodělané infekci. To podle Zelené povede k umělému prodlužování epidemie. Vyzvala k zastavení počítání pozitivních případů bez klinického kontextu i protestům proti testování bezpříznakových lidí.

"V opačném případě nebude v budoucnu problém si vybrat jakýkoliv jiný virus a stejným způsobem začít hon na pozitivní, testovat zdravé, lehce nemocné, těžce nemocné i umírající. Ve všech skupinách budou pozitivní a pandemie s milióny mrtvých je tu zpět," uzavřela Zelená.