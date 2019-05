Zaplněný Václavák vyzval Andreje Babiše k demisi! Opozice souhlasí

Za nezávislost české justice v úterý demonstrovalo padesát až sedmdesát tisíc lidí. "Lidi jsou naštvaní, že den po tom, co policie navrhla premiéra obžalovat, on prostě vyměnil ministra spravedlnosti, špatně to odůvodnil a ještě ta nová paní ministryně - paní Benešová - už dva roky ukazuje, že je vlastně na straně pana premiéra," řekl předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář.

Na Václavské náměstí dorazily i známé osobnosti jako herci Aňa Geislerová a Pavel Liška nebo bývalý hokejový brankář Dominik Hašek. Včerejší akce si všimla i zahraniční média.

"Tisíce Čechů v úterý protestovaly čtvrtý týden po sobě proti ministryni spravedlnosti. Bojí se, že by mohla ovlivnit vyšetřování případu premiéra Andreje Babiše," napsala agentura Reuters.

Ten ale s důvody protestů nesouhlasí. Akce jsou prý předvolební kampaní. "Nejdřív ty demonstrace byly, řekněme, z iniciativy té neziskovky. No a potom se k tomu přidali i poslanci. Takže se to změnilo na takovou iniciativu před evropskými volbami," reagoval premiér Andrej Babiš (ANO).

"Demonstrace je podle mého názoru legitimní právo demonstrujících," řekla ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). Opozice ale obavy lidí chápe.

"Ve chvíli, kdy máme trestně stíhaného premiéra a za podivných okolností je náhle vyměněn ministr spravedlnosti, tak lidé mohou mít obavu, že cílem může být ovlivňování trestné kauzy pana premiéra," vzkázal předseda TOP09 a europoslanec Jiří Pospíšil.

"Demokracie není o tom, že něco navolíte a pak prostě výsledkem hlasů musíte 4 roky sledovat, jak se věci vyvíjejí," uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

"Je to hezký výraz demokracie - toho, že máme svobodu projevu, že máme svobodu shromažďování,“ dodal europoslanec Jan Zahradil (ODS). Demonstrace by se na Václavské náměstí mohla vrátit za 14 dní. Příští týden organizátoři plánují protestovat v menších městech.