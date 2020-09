Zavřené hospody, roušky na dalších místech. PŘEHLED nových nařízení

Nepříznivý vývoj epidemiologické situace si vyžádal i zpřísnění opatření. V pěti nově oranžových okresech začínají platit od pondělí. Podívejte se, co všechno se s úderem půlnoci změnilo.

Nových případů je v Česku několik dnů po sobě vždy přes 1000, tempo nárůstu nakažených je ve srovnání se sousedními státy nejrychlejší. Zohledňuje to i nový rizikový semafor. Skoro celá země svítí zeleně, k oranžové Praze se přidalo pět okresů.

Právě v okresech Beroun, Kladno, Kolín, Praha-východ a Uherské Hradiště s počínajícím komunitním přenosem nákazy platí od pondělní půlnoci nová opatření, která mají šíření viru zpomalit.

Stejně jako v Praze omezují okresy otevírací dobu stravovacích zařízení, kram kromě restaurací spadají i hospody, bary nebo noční kluby. Tyto podniky musejí mít od půlnoci do šesté hodiny ráno zavřeno.









Zejména diskotéky se v posledních dnech považují za jeden ze zdrojů rychlejšího růstu nakažených. Bavit se tam chodí totiž zejména mladší ročníky. "Nadále platí, že z větší části jsou případy zaznamenávány u mladší a střední generace, s převážně bezpříznakovým nebo mírným průběhem onemocnění," uvedlo ministerstvo zdravotnictví.

Nové nařízení od pondělí platí také v Praze. Hygienická stanice navzdory už zavedené plošné povinnosti nosit roušku znovu nařídila jejich používání na vybraných místech. Patří mezi ně internáty a domovy mládeže (mimo místo ubytování), výchovné ústavy (kromě ubytování) nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (mimo ubytování).

U všech vstupů do vnitřních prostor všech veřejných míst, obchody nebo restaurace nevyjímaje, musí být k dispozici dezinfekce rukou. "Provozovatel nařídí její pravidelné používání zaměstnanci a vyzývá k jejímu používání zákazníky," uvedla pražská hygiena.

Takhle vypadá koronasemafor platný do tohoto pátku:

Náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN) na tiskové konferenci tvrdil, že dezinfekce je pro všechny povinná a její nepoužití by znamenalo zákaz vstupu. To ale z nařízení hygieny nevyplývá.

"Kontrolu by měl provádět provozovatel a v případě, že si člověk při vstupu ruce nevydezinfikuje, neměl by být vůbec do prostoru vpuštěn," prohlásil Hlubuček,

Ministerstvo zdravotnictví, kterému šéfuje Adam Vojtěch (za ANO), reagovalo na rekordní počty nakažených už minulý týden. Od čtvrtka 10. září je v celém Česku povinné nosit roušku ve všech vnitřních prostorech mimo bydliště. Zpřísnění nařízení se tak dotklo i společných prostor ve školách.

"Základní pravidlo. Od čtvrtka roušku pod střechou," shrnul Vojtěch nařízení na twitteru.

Změnou prošel i český semafor evropských zemí. Červené na něm zůstalo už jen Španělsko včetně Kanárských ostrovů. Česko se naopak stále častěji vyskytuje na semaforech cizích států. Tady si přečtěte, kam se dostanete jen s testem, při podstoupení karantény nebo vůbec.