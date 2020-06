Ze smrti černocha Floyda při zásahu prokurátor obvinil další tři policisty

V případu brutálního policejního zásahu proti černochovi Georgi Floydovi padla nová obvinění. Generální prokurátor Minnesoty zpřísnil obvinění bělošského expolicisty z vraždy. Další tři policisty obvinil z napomáhání a navádění k vraždě. Proti rasismu vyšli do ulic i obyvatelé Paříže, Londýna nebo Frankfurtu.

Smrt černocha George Floyda, kterou pravděpodobně způsobil nepřiměřený policejní zákrok, vyvolala protesty proti rasismu napříč světem. Už druhý týden demonstrují nejen v ulicích desítek měst ve Spojených státech statisíce lidí.

V případu už padla další obvinění. Prokuratura zpřísnila obvinění policisty Dereka Chauvina z vraždy třetího stupně na vraždu stupně druhého, za kterou hrozí až 40 let za mřížemi. Další tři policisté čelí obvinění z napomáhání a navádění k vraždě.

V posledních dnech se vyhrocená situace ve Spojených státech trochu uklidnila a protesty provází méně násilí. Češi žijící v zahraničí potvrzují, že demonstrace jsou organizovanější, ale strach z rabování je pořád na místě.

"Od osmi hodin večer platí zákaz vycházení. To přispělo k tomu, že se snížilo rabování a ty násilnosti. Ale pořád je situace velmi napjatá a nemůžu říct, že by se to výrazně uklidnilo," popsal Čech, který žije v zahraničí.

Ve Filadelfii, kde žije Tomáš Picek, se místní obchody rozhodly proti možnému dalšímu rabování ochránit dřevěnými zábranami. "Můžete vidět dělníky, kteří pracují na zabezpečování obchodů. Protože stále platí, že kdo nemá zabezpečený obchod, může přijít o všechno," řekl.

Protesty se z USA přenesly i do Evropy. Tisíce lidí demonstrují proti rasismu v Paříži, Athénách, Londýně nebo ve Frankfurtu.