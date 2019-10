Prezident odjel z pražské nemocnice. Ovčáček předtím vyvracel fámy

Prezident Miloš Zeman nakonec střešovickou nemocnici opustil kolem nedělní půl čtvrté odpoledne, hlásil z místa reportér TV Nova. Ovčáček už dříve napsal, že odtud hlava státu zamíří do Lán.

Prezident Miloš Zeman příští týden vystoupí v Poslanecké sněmovně při projednávání rozpočtu. Informace, že by měl být Zeman nemocný, označil mluvčí za lež.

2/2 Autory livch a zaruench zprv o zdravotnm stavu pana prezidenta nebudu soudit a odsuzovat. Soud nad nimi je v rukou toho, kter kadmu spravedliv m dle jeho ivotn mry. — Ji Ovek (@PREZIDENTmluvci) October 20, 2019

Do Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích prezident Miloš Zeman nastoupil ve čtvrtek. Okamžitě se strhla debata ohledně jeho zdraví. To, že by se prezidentovi přitížilo nebo ho sužovala nějaká choroba, však jeho mluvčí Jiří Ovčáček už od začátku rezolutně vyvracel.

1/2 Te asi pekvapm. Chci podkovat valn vtin novin, protoe nepodlehli livm naeptvam cm v tchto dnech vymylen historky o zdravotnm stavu pana prezidenta. Dnes odpoledne pan prezident odjd do Ln, ve stedu vystoup ve Snmovn ke sttnmu rozpotu. — Ji Ovek (@PREZIDENTmluvci) October 20, 2019

"V žádném případě nejde o nic akutního, o žádný vážný zdravotní problém, kdy by bylo potřeba nějakého lékařského zákroku," uvedl Ovčáček, který prezidentův pobyt v nemocnici označil za rekondiční. "Je to spíš záminka pro odpočinek. Číst, spát, přemýšlet a nenechat se být vyrušován běžnou prezidentsko agendou," řekl samotný Zeman v pořadu TV Barrandov.

Zemanův rekondiční pobyt v nemocnici i tak vyvolal podezření. Spekulace o prezidentově zdraví nadále pokračovaly. Ovčáček je označil za "lživé a vymyšlené historky."

"Dnes odpoledne pan prezident odjíždí do Lán, ve středu vystoupí ve Sněmovně ke státnímu rozpočtu," napsal Ovčáček na twitteru. Do nemocnice podle něj Zeman nastoupil i proto, že chce být fit na oslavy 28. října.

