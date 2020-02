Zeman považuje koronavirus za hysterii. Chystá se na cestu do Číny

Prezident Miloš Zeman se asi nakonec vydá v polovině dubna na summit 17+1 do Číny, ve které panuje epidemie koronaviru. Sobotní Mladé frontě Dnes to řekl vicepremiér Jan Hamáček. Podle něj však záleží na tom, jaká bude aktuální situace ohledně nemoci.

Na dubnovém summitu v Pekingu se mají setkat země střední a východní Evropy. Prezident Miloš Zeman měl pověřit Jana Hamáčka, aby ho na setkání zastoupil. Nelíbilo se mu, že Čína neplní sliby investic v Česku. Nakonec se ale možná na summit sám vydá.

"Myslím, že věc účasti pana prezidenta není ještě uzavřena. Samozřejmě bude vše záviset na tom, jaká bude v Číně situace ohledně koronaviru. Nicméně, pokud se celá ta akce uskuteční, je do jejího začátku ještě prostor k jednání s čínskou stranou o naplnění jejich slibů," řekl Mladé frontě Dnes Hamáček. Čas je podle něho do 17. dubna.

Informaci potvrdil také mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. "Obecně platí, že jestli do té doby čínská strana naplní své investiční přísliby v České republice, může pan prezident své rozhodnutí přehodnotit," vysvětlil Ovčáček.

Koronavirus, který vypukl v Číně, prý vliv na konečné stanovisko prezidenta nemá. "Pan prezident této hysterii nepodléhá. Každý by k té hrozbě měl přistupovat s maximální zodpovědností a vážností, ale k přehnané hysterii není důvod," dodal Ovčáček.

Summitu se nebojí ani Hamáček. "Pokud ten summit bude, poletím tam. Otázkou je, zda budu šéfem delegace, anebo budu dvojkou v delegaci pana prezidenta. Co se týče rizika koronaviru, je to asi otázka na čínskou stranu. Nicméně pokud vím, tak Čína riziko lokalizovala do provincie Chu-pej," uvedl vicepremiér.

Podle něho musí čínská strana vyhodnotit, zda je bezpečné summit uskutečnit. Zatím je riziko v Pekingu minimální. I přesto se tam už případy koronaviru potvrdily.

