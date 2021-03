Miloš Zeman slaví výročí na Hradě. OZNÁMKUJTE druhé období prezidenta

Miloš Zeman je už osm let prezidentem a do konce ve funkci mu zbývají už jen dva roky. Když vstupoval do druhého volebního období, tak pronesl inaugurační projev, který nadzvedl ze židle řadu politiků. Sliboval v něm prosadit řadu věcí. Neuspěl ale zatím ani v jedné z nich.

8. března 2018 vstoupil Miloš Zeman do druhého volebního období. Na úvod svého druhého mandátu pronesl inaugurační projev, který tehdy řadu lidí a politiků rozčílil. Někteří politici dokonce v průběhu proslovu opustili Vladislavský sál.

Prezident v projevu kromě rekapitulace prvních pěti let, popsal také, na co se chce soustředit v druhém období. Zmínil i konkrétní věci, které chce prosadit.

Anketa Jak byste oznámkovali chování Miloše Zemana na domácí politické scéně? 1 18 133 hlasů 2 1 10 hlasů 3 2 17 hlasů 4 4 26 hlasů 5 75 544 hlasů Hlasovalo 730 lidí.

"Doufám, že během mého mandátu se podaří prosadit přímou volbu starostů hejtmanů a samozřejmě i primátorů," řekl Zeman jeden ze svých cílů. Tento plán se mu ovšem zatím prosadit nepodařilo a nevypadá to ani, že by ho do konce svého mandátu v roce 2023 stihl.

Anketa Jak byste oznámkovali chování Miloše Zemana v zahraničí? 1 16 91 hlasů 2 1 3 hlasy 3 3 15 hlasů 4 7 34 hlasů 5 73 380 hlasů Hlasovalo 523 lidí.

Zeman to už v roce 2018 tušil. Stejně jako tušil, že neprojde ani jeho druhý návrh. "Jsem si vědom toho, že se asi bohužel nepodaří prosadit myšlenku tzv. panašování, tzn. toho, aby si občané sami mohli sestavit kandidátku z nabídky kandidujících subjektů, tak jak je. Podle mého názoru, hlavní příčinou tohoto odmítání je strach. Strach některých politiků a politických stran z toho, že by tento model, pokud nemají na kandidátkách dostatek výrazných osobností, je přivedl k neúspěchu," pokračoval Zeman v projevu.

"Nu a poslední věc, kterou bych rád podrobil diskusi, je povinná volební účast. Připomínám, že u nás byla za Masarykovy první republiky, připomínám, že je v Belgii, v Lucembursku nebo v Austrálii, že to není nic nového a nic originálního," ukončil prezident svůj pohled do budoucnosti. Ani tento jeho návrh zatím k realizaci nedospěl.

Anketa Jak byste oznámkovali chování Miloše Zemana v době pandemie? 1 17 89 hlasů 2 2 13 hlasů 3 2 10 hlasů 4 4 23 hlasů 5 75 397 hlasů Hlasovalo 532 lidí.

Na konci svého proslovu Zeman řekl, že plánuje žít až do 90 let. "Chtěl bych vám sdělit, že jsem se rozhodl žít minimálně do 90 let a pokud mě sem, do Vladislavského sálu pozvete, bude mi potěšením se nejméně třikrát zúčastnit inaugurací svých nástupců," ukončil prezident projev.

Jak druhá Zemanova inaugarace probíhala a kdo tehdy ze sálu naštvaně odešel, se můžete podívat v reportáži: