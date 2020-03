Žena varuje před zákazem vycházení a armádou v českých ulicích, hledá ji policie

Mladá žena se odvolává na známou, která má „mamku na ministerstvu“. Podle ní bude z neděle na pondělí či při tisícovce nakažených vyhlášen úplný zákaz vycházení a v ulicích začne hlídat armáda.

Tuto informaci osobně popřel premiér Andrej Babiš. “Nic takového nikdy nebylo na stole. Dneska jsme už popřeli karanténu Prahy, a teď popíráme i tuto šílenou fake news. Prosím vás, nedělejte to, neděste lidi, není k tomu důvod. Nebuďte zlí. Děkuju moc,“ uvedl premiér na twitteru.

Policie se od dnenho veera zabv hlasovou nahrvkou kolujc po socilnch stch, jej obsah nese znmky en polplan zprvy. Znovu upozorujeme na fakt, e tento trestn in je v dob nouzovho stavu zem postiiteln vy trestn sazbou, a to a 8 let.