Zkusme savo do žíly, navrhuje Trump. Toto mu odpověděli experti

Žádný učený z nebe nespadl, americký prezident Donald Trump ale zřejmě občas rychleji mluví, než myslí. A tým jeho poradců a expertů na zdravotní problematiku pak má plné ruce práce s nápravou napáchaných škod.

Na poslední tiskové konferenci v Bílém domě například americký prezident navrhl, aby lidé v boji s nákazou vyzkoušeli dezinfekci typu sava, a to vpichováním do žil. „Bylo by zajímavé to otestovat. Dezinfekce přeci zabije ten virus do jediné minuty. Stačilo by, abychom ho dostali do těla, třeba injekcí,“ navrhl přímo před mikrofony a vypustil nebezpečný hoax před širokou veřejnost.

Spekulovat o tom, zda by to virus mohlo zabít, s ním odborníci odmítli. Podobná „léčba“ by totiž v těle napáchala více škod než užitku a rozhodně není radno ji zkoušet, mohla by vás i zabít. Savo rozhodně nezkoušejte nijak aplikovat do těla, pít, ani se jím omývat. Namísto toho prezidentovi poradci přispěchali s jiným řešením.

Na základě výzkumů přišli se zajímavým zjištěním, že podobně jako v případě jiných virů, i nový koronavirus pomáhá hubit UV záření. „Virus rychle umírá na slunečním světle,“ řekl Bill Bryan, vedoucí vědeckého a technologického ředitelství ministerstva vnitřní bezpečnosti.

Jak informovala televize NBC New York, koronavirus podle odborníků americké vlády rychle oslabuje, pokud je vystaven slunečnímu záření, teplu a vlhkosti. Nejlépe naopak přežívá v suchu a v interiéru. To potvrzují i zkušenosti českých odborníků, podle kterých se koronavirem většina lidí nakazí v domácím prostředí.





Slunce samozřejmě samo o sobě virus nezastaví, může ale pomáhat proti jeho šíření. I nadále je třeba dodržovat sociální distanc a spoléhat se na zvýšenou hygienu i pomoc ochranných roušek. Lze ale optimisticky doufat, že se nakažlivost viru v letních měsících sníží, podobně jako jsme tomu zvyklí například u viru chřipky.

Nejnovější výroky amerického prezidenta vyvolaly vlnu kritiky i posměchu. Například bývalý šéf amerického Úřadu pro vládní etiku (OGE) Walter Shaub jeho výrok nešetřil peprnou kritikou: "Přijde mi nepochopitelné, že takový idiot může zastávat nejvyšší funkci v zemi. Nechápu, že musím v roce 2020 musím veřejnost, která poslouchá svého prezidenta, varovat, že injekce s dezinfekcí může být smrtící."

First, it was taking untested malaria drugs for coronavirus. Now it's eating moonbeams. What's next? Incantations? Sticking a screw driver in the wall socket while standing in a bucket of water? Cherry bubblegum? Eye of newt?



Enough with this king of the stupid people. https://t.co/Ddlfv36OOu — Walter Shaub (@waltshaub) April 23, 2020

Trump sám vypouští nebezpečné hoaxy, přitom v polovině dubna z šíření dezinformací obvinil Světovou zdravotnickou organizaci WHO, a dokonce pozastavil její financování. Podívejte se na reportáž.