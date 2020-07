Zmatky kolem roušek: Politici si protiřečí. Lidé neví, jaká pravidla platí

V Ústeckém kraji od dnešního rána platí povinnost nosit roušky u lékařů a v zařízeních sociálních služeb, podobné je to na Liberecku a od pondělka také v Praze. Řada hejtmanů také doporučuje nosit roušky v MHD. To, že si každý kraj vyhlašuje svá opatření a do toho je vyhlašuje i vláda, ale způsobuje zmatky. Lidem vadí špatná komunikace a nejednotnost výroků.

Jeden den oznámení opatření, další den jejich odvolávání a třetí den oznámení celoplošných nařízení ministrem zdravotnictví. Tak se ve zkratce dá popsat postup krajů a státu v boji proti koronaviru v posledních dnech. "Budou mít preventivní důsledek, a vychází z informací od krajských hygienických stanic,“ oznámil ministr Vojtěch.

Jenže právě v komunikaci krajských hygienických stanic nastaly zmatky například, když ředitelka ostravské hygieny včera oznamovala zmírnění restrikcí v kraji. Řekla, že roušky nebudou potřeba na svatbách. „Tam víme, co jsou to za účastníci a tam dohledávání není problém,“ pronesla ředitelka KHS Ostrava Pavla Svrčinová. O 12 hodin později do toho vstupuje ministr Vojtěch. „Ať je to veřejná akce nebo soukromá obce, tak v takovém případě je povinnost nosit roušku,“ nechal se Vojtěch slyšet v Televizních novinách.

Chyba je prý v tom, že si každý kraj zavádí svá opatření a do toho další přidává ministr zdravotnictví. „Mám někdy pocit, že politici zveřejňují opatření, která ani hygiena nevyžaduje. Celou řadu těch záležitostí občané nechápou a nekomunikuje se s nimi o tom,“ říká hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Svá pravidla dnes oznámila také Praha. Od pondělí budou roušky povinné v lékárnách i u lékaře.

Například v Moravskoslezském kraji jsou od dnešního poledne po týdnu znovu povoleny akce do 1000 lidí, jenže lidé si je tam užijí jen 48 hodin. Od pondělí ministr zdravotnictví snížil povolený limit o polovinu. Skoro to vypadá, že při cestování po republice bychom měli mít u sebe raději vždy roušku a také mapu, kde jaká opatření platí.

Lidé poukazují i na výroky členů vlády, kteří si veřejně vyjasňují, kdo má co v kompetenci. Ministr vnitra Jan Hamáček zase tvrdí, že je situace alarmující a vyzývá všechny k okamžitému nošení roušek. Sám Vojtěch i jeho kolegové zřejmě pokračují v tom, co začali na jaře. To třeba všechny šokoval například epidemiolog Roman Prymula, když řekl, že hranice budou kvůli koronaviru zavřené dva roky.