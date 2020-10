Změna času, zima, tma i pandemie. Psycholog radí, jak nápor zvládnout

Přechod na zimní čas připadne na 25. října, kdy budíky přetočíme ve tři ráno o hodinu zpět. Zatímco jedni vítají možnost si přispat, jiné časový posun ničí.

"Obecně se dá říct, že tu změnu času část lidí bere úplně normálně, nedělá jim to žádné problémy, nic ani nepostřehnou. Ale u části lidí navodí zhoršenou náladu a dva, tři dny si srovnávají spánkový rytmus. Když k tomu připočteme zhoršenou společenskou náladu kvůli epidemiologické situaci, díky tomu, že lidi jsou celkově ve stresu z toho, že přichází podzim, pro určitou část obyvatel i ta změna o jednu hodinu bude znamenat citelnou zátěž," vyjádřil se psycholog Tomáš Morávek pro TN.cz.

Podmračený a depresivní podzim podle něj lidem často navodí špatnou náladu už dopředu. Podzimní deprese navíc zhoršuje celková společenská situace a vládní zákazy a nařízení. Morávek však ujišťuje, že časový posun to zhorší jen dočasně.

K tomu, aby se lidé se změnou času i pošmourným podzimním počasím lépe vyrovnali, je třeba vědět, jaký jsou typ. Tedy jestli tmu a zimní čas snáší dobře, nebo na ně dopadá intenzivněji.

Kdo časový posun snáší nejhůř

"Obzvlášť špatně to nesou lidé s úzkostnými či afektivními poruchami, lidé s depresí, úzkostí a poruchami spánku, kteří navíc už prodělali v předchozích letech nějakou nepříjemnou krizi psychickou," tvrdí Morávek.

Obzvlášť podzim a posun o hodinu pro ně podle něj může být už předem stresující. Trápí je především to, že většinu dne je tma. Špatně se soustředí na každodenní činnosti, hůře spí a mají větší sklon k depresím.

Jak se nenechat vystresovat

Podle psychologa je nejlepší obranou před stresem i "obdobím temna" pohyb. Radí, aby lidé byli hodně aktivní – zejména přes den. Vládní nařízení sice sportovní možnosti zčásti omezila, stále je ale možné jít si zaběhat nebo vyrazit na procházku.

"Obecně se doporučuje si nastavit denní režim tak, abychom tam měli co nejvíc aktivit, které nám přináší radost. Když se nemůžeme navštěvovat, telefonujme si, něco si přečtěme. Je třeba se něčím potěšit a zabavit tak, abychom tam měli co nejméně toho prázdna. To pak svádí k tomu, že se nám hlavou prohání myšlenky, které depresi nebo úzkost zintenzivňují," radí Morávek.

Novému času je podle jeho slov třeba se přizpůsobovat postupně. Dlůležitý je i dostatek spánku a například si o půl hodiny posunout dobu usínání, aby tělo změnu lépe snášelo.

Podzimní plískanice i posun časujsou náporem také na imunitní systém. Odborníci doporučují dbát na vyváženou stravu. Radí jíst více ovoce, kořenové zeleniny a nebát se například užívání zázvoru. Pomoci mohou také vitamínové doplňky stravy.