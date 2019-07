Reprezentanta při tréninku na Ironmana srazilo auto. Řidič ujel

K neštěstí došlo v neděli okolo 17:15 u Hostomic na Berounsku. "Nějaké hovado v bílém Ford transit s přívěsem sestřelil Vojtu Kačenu a ujelo," napsal naštvaně na facebooku Vojtěchův kamarád a triatlonista Jan Strangmüller.

"Vojta skončil v nemocnici s tržnou ranou v lýtku a se zlomeninou obratle," dodal Strangmüller. Z nemocnice už Kačenu pustili. "Shodou okolností tam můj spolužák z gymplu pracuje jako doktor. Syn má dneska narozeniny, takže jsem jel domů. Mám čtyři děti. Jsem teda doma, ale nejsem moc v pohodě," řekl pro TN.cz sražený cyklista.

K nehodě došlo na jeho cestě z Šumavy do Prahy. "Snažím se totiž trénovat na závody. A když jsem z Jinců vystoupal kopec a začal klesat, tak mě začala předjíždět bílá dodávka. Byla starší a patřil k ní obrovský přívěs - bez nákladu, placatý, ale opravdu obrovský a dlouhý," popisuje událost Kačena.

"No a když se dodávka začala zařazovat přede mě, tak jsem si uvědomil, že mě ten příves trefí. Byla to sekunda. Trefil mě do levé nohy - mám několikacentimetrovou díru v lýtku, asi osm stehů. Náraz mě katapultoval do příkopu, kam jsem dopadl hlavou napřed. Nechápu, jak jsem to přežil," dodal Kačena.

Po nárazu zůstal ležel v příkopu. První auto, které po nehodě projíždělo kolem, naštěstí zastavilo. "Viděli, že tam leží kolo a já ležím v příkopu, takže zavolali záchranku. Myslel jsem, že je po mně, ale naštěstí není. To jsem fakt rád," říká s usměvem Kačena.

Řidič dodávky z místa nehody odjel. "Jsem si jistý, že mě viděl. Když jsem tam hodil kotrmelec, tak jsem v první chvíli instinktivně napůl vyskočil a všiml jsem si, že tam stojí. Koukal na mě a pak jel dál," tvrdí Kačena. Na místo dorazila i policie, která mu dala dýchnout. "Samozřejmě nic nenaměřili," tvrdí cyklista.

K nehodě přistupuje optimisticky a vidí ji z té lepší stránky. "Bohužel to bylo úplně nové kolo za pár set tisíc, takže mi to samozřejmě nedělá radost. Ale ve finále je to drobnost ve srovnání s tím, že jsem mohl dopadnou hůř," řekl Kačena.

Stejný pohled má i na pravděpodobně zmařenou šanci jet na letošní triatlonový závod Ironman na Havaji. "Kvalifikoval jsem se na konci června. Dostane se tam pět až deset Čechů ročně. Já už jsem tam byl před dvěma lety, letos teda asi nic. Hrozně rád bych tam jel, ale není to žádná tragédie. Stávají se i horší věci," tvrdí.

"Samozřejmě pokud na to trénujete, pak se vám to povede a vy tam nakonec nemůžete jet, tak je to opruz. Ale mám teď mnohem větší radost z toho, že žiju, než že bych byl smutný z toho, že nikam nejedu," dodává Kačena.

Samozřejmě doufá, že se podaří nezodpovědného řidiče vypátrat. O to se pokouší nejen policie, ale i jeho známí. "Prosím zkusme toho řidiče společnými silami vypátrat a postarat se o to, aby taková hovada, co jezdí na silnicích, přišla o řidičák. Těch kolizí bylo tento víkend nějak moc a agresivita a bezohlednost řidičů je neskutečná," napsal Jan Strangmüller na facebooku.

Vyjádření policie redakce TN.cz zjišťuje a do článku bude doplněno.