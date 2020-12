Známý herec zemřel na covid. Krátce před smrtí poslal vzkaz popíračům

Podle zpravodajského portálu tvnoviny.sk byl Kožka krátce před svojí smrtí pozitivně testovaný na covid-19, kromě toho měl také problémy se srdcem.

Topky.sk nyní uveřejnily video, které Kožka podle všeho natočil jen krátce před svojí smrtí a v němž popisuje, jak ho nákaza, s níž bojuje celý svět, totálně zničila. Ze záběrů je jasně patrné, že i mluvení činí herci potíže.

"Ahoj. Jsem Štefan, je mi 66 let a mám covid. Ne, nedělám si legraci. Je to opravdu vážné, za poslední čtyři dny jsem zažil tolik bolesti, že jsem měl chuť to všechno skončit. Prosil jsem pána Boha a všechny svaté, ať mě už konečně vezmou z tohoto světa. Vykašlali se na mě. Asi se mnou mají ještě jiné záměry," říká těžce oddychující Kožka.

Lidé podle něj začali být k nákaze lhostejní a po dobrých výsledcích situaci podcenili. Proto všechny prosí, aby nepolevovali a uvědomili si i to, že "v Bratislavě je to úplně jiné než v Košicích."

Je podle něj normální se zeptat blízkých, kteří přijedou z jiných regionů na Vánoce, jestli mají testy na covid. "Prosím vás, berte to s plnou vážností," apeloval na ostatní očividně vysílený herec.

Krátce promluvil také o úporném kašli, který mu znemožnil se několik dní alespoň trochu normálně vyspat. "Pokud se mi nerozpadnou plíce, tak se uvidíme," zakončil srdceryvnou zpověď herec, který se během své kariéry objevil také v řadě seriálů a filmů.