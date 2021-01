Znovu se otevřou některé obchody a provozovny, prozradil premiér Babiš

Úprava seznamu nezbytného zboží, které mohou obchody nabízet, a otevření papírnictví. Právě tyto body měla mimo jiné projednávat v pondělí vláda. Už nyní je však jisté, že se hned od začátku týdne otevřou také některé další obchody a provozovny.



"Od pondělí se otevřou vedle papírnictví i obchody s dětským oblečením, obuví a také prodejny se spodním prádlem. V pondělí to schválí vláda,“ řekl České televizi premiér Andrej Babiš (ANO). Uvolnění dalších opatření však podle předsedy vlády zatím nehrozí.



Právě kvůli naléhání rodičů i dalších lidí připustil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), že se musí změnit seznam nezbytných věcí, které se mohou prodávat v obchodech. Podle ministra si kabinet uvědomuje, že se tento seznam proměňuje v souvislosti s tím, jak se mění roční období.



"V rámci úpravy PES, kterou plánujeme, bude upraven i tento seznam. Budou tam zahrnuty pravděpodobně papírnické výrobky. Je to potřeba kvůli dětem,“ nechal se slyšet Blatný.



O zmírnění zavedených opatření a přesunu do čtvrtého stupně protiepidemického systému PES by vláda měla jednat až ve středu. V pořadu Partie televize Prima to řekl ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO).



Rozvolnění však bude podle Havlíčka záležet na vývoji situace s koronavirem v následujících dnech. "Musíme být obezřetní. Nechceme ani den omezení navíc, ale musíme si být jistí, že se situace po otevření zase rychle nezhorší,“ vysvětlil ministr.

Vláda plánuje v pondělí také požádat Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dní. Ten zatím platí do 22. ledna.



V Česku se objevila mutace koronaviru. Více se dozvíte v následující reportáži: