Zpověď nakažené Italky z "červené zóny": Lékaři na nás mluvili přes sklo

"Byla jsem hospitalizovaná deset den. Můj stav se zhoršil, dvakrát jsem omdlela. Jsem v posteli s kyslíkem, s nitrožilní kanylou a beru léky ráno a večer. Horečka zmizela během dvou dnů, ale moje plíce potřebují pomoc…,“ popisuje Alessandra ve zprávě, kterou posílá z mobilního telefonu, momentálně jediného jejího pojítka s okolním světem.

Kdy jste zjistila, že jste se nakazila koronavirem?

Po jedné noční službě jsem měla horečku, bolely mě kosti a trochu jsem kašlala. Brala jsem to jako klasickou chřipku, a tak jsem si vzala paracetamol.

Ale nevyléčilo se to…

Den ode dne to bylo horší. Zavolala jsem na linku 112, ale v té době se ještě nesetkali s nakaženými lidmi. Po devíti dnech, které jsem strávila ve vysokých horečkách, se mé děti naštvaly. Dorazila sanitka, všichni v ochranném obleku…

Toho dne byla Codogno již v „červené zóně“.

Nejprve mě hospitalizovali v Cremoně, na jedné klinice, která fungovala jako polní. Tam mi také udělali první testy. Když dorazily výsledky, poslali mě na infekční.

Co jste si myslela, když vám oznámili diagnózu?

Připadala jsem si jako v pekle. Řeknou vám to, ale vy nerozumíte tomu, co vás čeká a je to tak i lepší. Zabíjí vás to. Tělo máte shrbené, bolí vás žaludek, je vám špatně a zvracíte. Je to k nevydržení. Ta horečka vás spaluje.

A jak se cítíte teď?

Pondělí bylo nejhorší. Cítila jsem se bezmocná. Můj manžel byl také hospitalizován v Lodi. Neviděla jsem východisko. Utápěla jsem se. Chtěla jsem křičet, můj otec byl už tou dobou v nemocnici v Lodi.

Kvůli koronaviru?

Kvůli zápalu plic, momentálně, ale ještě nemá výsledky testů.

Jak jste se nakazila virem Covid 19?

Vrátná ve škole, kam chodí má vnučka, měla pozitivní testy. Mluvila jsem s ní ráno i odpoledne. Také jedna zaměstnankyně budovy, ve které pracuji, je nakažená a hospitalizovaná tady v Cremoně. Ale zjistila jsem to až zpětně. Je možné, že jsem to chytla někde jinde, aniž bych o tom věděla…

Máte v nemocnici informace o tom, co se děje v okolí?

Návštěvy tu nejsou povolené. V pokoji jsou dvě postele, ale televize je natočená na tu druhou postel. Čas vůbec neutíká.

A lékaři?

Chodí vždy ráno a jsou milí a ochotní. Ostatní personál taky, ale mají nařízeno sem chodit co nejméně. Někdy na nás volají skrze sklo.

S kým jste na pokoji?

S jednou o dost mladší ženou, je hospitalizovaná už 12 dní. Její stav se zhoršil a nemůže mluvit. Ani jíst nejde…měli byste na to chuť, ale po dvou soustech je vám už špatně.

