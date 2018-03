Astronauti míří na ISS. Na palubě je i předmět spojený s Českem!

Z kosmodromu Bajkonur dnes večer odstartuje ruská raketa Sojuz-FG. Na palubě bude i Andrew Feustel, který s sebou vezme další předmět spojený s Českem. V minulosti do vesmíru vynesl českou vlajku a figurku Krtečka, tentokrát to budou kresby z terezínského ghetta.

K Mezinárodní vesmírné stanici ISS zamíří s Feustelem ještě jeho krajan Richard Arnold a ruský kosmonaut Oleg Artěmjev. Ruský Sojuz-FG vzlétne z kazašského Bajkonoru. Start raketoplánu nabídneme od 18:40 v přímém přenosu.

Americký kosmonaut si tentokrát s sebou na oběžnou dráhu bere dvě kopie obrázků z časopisu Vedem. Ten vydávali chlapci z židovského ghettu v Terezíně, kteří následně zemřeli v Osvětimi. Na kopiích je obrázek měsíční krajiny a obálka s vyobrazením rakety. Američan tím chce uctít památku obětí holokaustu.

Feustel je s Českem spojený přes svou manželku Indiru. Její matka totiž pochází ze Znojma. Americký kosmonaut byl ve vesmíru zatím na dvou misích a vždy si s sebou vzal předmět spojený s Českem.

Při prvním letu v roce 2009 to byly Nerudovy Písně kosmické a česká vlajka. Oba předměty následně doručil do muzea v Ondřejově, kde jsou vystaveny. O dva roky později si do vesmíru zase vzal figurku Krtečka.