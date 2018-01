Babiš a Okamura jednali o vládě, tohle po setkání řekl šéf SPD

Experti hnutí ANO posoudí programové priority, které jim na dnešní schůzce předložili šéfové hnutí SPD. Podle předsedy SPD Tomia Okamury by nová vláda ANO mohla prosazovat priority jeho strany. Místopředseda hnutí ANO Richard Brabec atmosféru schůzky chválil a označil ji za věcnou. Téma vstupu SPD do vlády nebo případné podpory nové vlády zatím na stole nebylo.

"Mám pocit, že by ANO mohlo prosazovat naše politické body a že je ochotno se bavit o prosazování našeho volebního programu," řekl novinářům Okamura. Atmosféru setkání ve Sněmovně hodnotil kladně, diskuse byla podle něho "široká a věcná". "To jednání bylo velmi věcné a bylo bez zbytečně vyhrocených emocí, co není tak úplně zvykem," komentoval schůzku Brabec.

Hnutí ANO podle Brabce chce v dalších jednáních pokračovat příští týden, kdy se zástupci hnutí setkají s představiteli ODS a KSČM. Jednání jsou naplánována na úterý a na středu. Brabec také uvedl, že ideálním stavem by podle něj byl vznik menšinové vlády, která by byla tolerována. "To je pro nás optimální varianta," uvedl Brabec.

Novinářům řekl, že cítí respekt a pokoru k tomu, že se o něm hovoří jako o možném náhradníkovi Andreje Babiše na pozici premiéra. Babiš v posledních dnech připustil, že by premiérem v nové vládě kvůli trestnímu stíhání být nemusel.

"Všemi preferovanou variantou v hnutí ANO je druhý pokus pro Andreje Babiše. Tam není žádný plán B, který bychom v tuto chvíli řešili," zdůraznil Brabec. Dodal, že je přesvědčen, že i voliči chtějí Babiše za premiéra. Podle něj by se tato věc mohla řešit na pondělním jednání širšího vedení strany.

Zástupci SPD přišli na dnešní schůzku s 34 klíčovými body z programu hnutí, přičemž za prioritní považují 22 z nich. Je mezi nimi například důchodová reforma včetně důchodů pro zdravotně postižené. "Trváme na tom, aby se důchody zvyšovaly všem stejnou částkou, nikoliv procentem," popsal Okamura. Nechce také zvyšovat věk odchodu do důchodu nad 65 let věku.

K dalším prioritám patří nahrazení EET u živnostníků s obratem do 500.000 korun paušální daní, hmotná odpovědnost politiků, soudců i státních zástupců , zákon o referendu včetně možnosti hlasovat o vystoupení z EU, nulová tolerance nezákonné migrace a zákaz propagace nenávistných ideologií - například islámu.

Okamura po jednání nechtěl předjímat, kolik bodů musí být splněno, aby SPD vládu podpořilo. Na řadě nebyly ani případné personální otázky kolem nové vlády. SPD dlouhodobě kritizuje ministry Karlu Šlechtovou, Dana Ťoka a Roberta Pelikána. Stejně tak se podle Okamury neřešilo, zda by vládu mohl vést trestně stíhaný premiér, což hnutí v minulosti odmítlo.

"Chceme nejprve, aby nám hnutí ANO dalo stanoviska ke všem programovým bodům. Poté teprve můžeme dělat kompromisy tak, abychom naplnili přání drtivé většiny našich voličů, nejlépe všech," podotkl Okamura.

Babišova vláda, která je v demisi, ve středu navzdory negativním stanoviskům legislativní rady vyšla hnutí SPD vstříc a neodmítla dvě jeho novely. Neutrální stanovisko zaujala mimo jiné k ústavní novele zavádějící obecné referendum. Legislativci přitom v doporučení psali, že referendum v podobě SPD je v rozporu s principy zastupitelské demokracie.