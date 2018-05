Babiš mě sprostě odbyl, tvrdí žena. Bylo to jinak, hájí se premiér

Babiš spolu s ministry v brněnském kulturním centru Semilasso nejprve debatoval s občany, poté následovala autogramiáda Babišovy knihy O čem sním, když náhodou spím.

Jenže na akci dorazili i členové skupiny Společně Brno. A jedna z aktivistek chtěla od premiéra podpis do knihy Boss Babiš. Tu sepsal investigativní novinář Jaroslav Kmenta a premiéra v ní nijak nešetří.

Babiš ovšem místo podpisu spustil tirádu, v níž o Kmentovi řekl, že je vyžranej, že v MF DNES bral osmdesát tisíc a nic nedělal. Šárka Václavíková, která za ním s knížkou přišla, tvrdí, že o pár chvil později ji premiér odbyl slovy Nasrat jako.

Důkazem má být video konfrontace, ktreré na twitteru uveřejnila její kamarádka. Problém je ovšem v tom, že ve chvíli, kdy má premiér ženu vulgárně odbýt, není zvukové stopě rozumět.

Václavíková trvá na tom, že ji Babiš odbyl slovy Nasrat jako. Premiér to ovšem pro Novinky popřel s tím, že ženě řekl Sorry jako. A dodal, že podle něj šlo o provokaci.

Video incidentu začalo na sociálních sítích žít vlastním životem, vyjádřil se k němu mimo jiné přímo osočený Jaroslav Kmenta, ale také bývalý šéfredaktor MF DNES Robert Čásenský či předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

Tak vyranej jsem. Ale 80 tisc jsem nebral a tch 17 let v MfD jsem docela makal.

Take podle vzorce @DemagogCZ bych ekl: 2x nepravda 1x pravda.

A za to nasrat bych @AndrejBabis doporuoval se dmm omluvit. To je od premira neslun a odporn. https://t.co/pcHuEpEAaa