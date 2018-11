Babiš se setkal s Kunderou. Nabídl mu ukradené občanství

Premiér Babiš s manželkou Monikou se s ním v Paříži setkali během své návštěvy Francie, kde jsou u příležitosti oslav 100 let od ukončení první světové války.

„Mám zážitek na celý život. Milan Kundera, jeden z nejslavnějších spisovatelů na světě, jehož 17 románů bylo přeloženo do 44 jazyků, mě s Monikou pozval na návštěvu jeho pařížského bytu. Má tam plno zajímavých věcí. Nejvíc mě zaujala lampa s nápisem Je m'en fous neboli Kašlu na to,“ líčil Babiš na sociálních sítích.

Poté Babišovi s Kunderovými poobědvali v restauraci, která je vyzdobena spisovatelovými citáty. „Byla to velká čest. Hlavní slovo měla paní Kunderová, neskutečně energická dáma, která všechno řídí. Milanovi bude příští rok 1. dubna 90 let. Neskutečně jsme si rozuměli, je v kontaktu se spoustou lidí v Česku a má mě nastudovaného. Pozval jsem je k nám do Česka, kde nebyli 22 let a myslím, že by si české občanství, o které přišli po emigraci, zasloužili,“ uzavřel předseda vlády.

Milan Kundera se narodil v Brně. Po válce patřil k prominentům oficiální literatury stalinismu, byl členem KSČ, odkud byl později vyloučen. Po sovětské okupaci v roce 1968 nesměl publikovat.

V roce 1975 emigroval do Francie a v roce 1979 byl zbaven československého státního občanství a jeho dílo bylo v komunistickém Československu až do roku 1989 zakázáno. Kundera se ani po revoluci do Česka často nevracel. Údajně tu byl naposledy v roce 1996, navíc inkognito.