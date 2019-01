Bára s Otou udělali úžasnou věc: Ujali se miminka, které není jejich!

Ve středu večer jste mohli sledovat premiérový díl oblíbené reality show Výměna manželek. Bára se dostala do rodiny, kde ji zcela šokovaly odlišné stravovací návyky. Jak dnes žije a co se u ní změnilo?

Ve středeční Výměně manželek jste viděli rodinu z vesnice Tetiněves, kterou tvoří Jana (35), Tomáš (43), Lukáš (13) a Jakub (10). Na druhé straně jste se seznámili s Bárou (32), Otou (33), Šimonem (11) a Eliášem (2,5), kteří žijí v Praze.

Bára na Výměnu vzpomíná v dobrém a podle vlastních slov si deset dní v náhradní rodině užila. "Měla jsem se tam dobře, užila jsem si venkovský styl života, jezdili jsme na výlety, měli jsme spoustu zábavy," vzpomínala žena.

To Ota tak nadšený nebyl. "Zkusil jsem si to, prožil jsem si to a znovu už bych to opakovat nechtěl. Máme doma nějak nastavená pravidla a těch deset dnů mi ukázalo, že mi to takhle vyhovuje," řekl. Jana ale podle něj v domácnosti fungovala dobře. "Starala se o děti, měli jsme navařeno, uklizeno. Neměli jsem spolu jedinej konflikt," doplnil.

Po natáčení dokonce dlouhou dobu byli s druhou rodinou v kontaktu a vzájemně se i navštívili. "Byli jsme u nich na kafi a čtyři pět hodin jsme povídali," popsal Ota. Nakonec spolu ale komunikovat více méně přestali. "Šlo o žárlivost z Janiny strany," dodal. Tomáš prý pořád vyzdvihoval, co Bára dělala lépe než jeho partnerka. "On ji tím prudil a ona to na oplátku dávala za vinu mně. Jezdil do Prahy k doktorovi, ale ona si myslela, že jezdí za mnou," postěžovala si Bára.

V pořadu se hodně řešila Tomášova váha, on sám dokonce slíbil, že se pokusí zhubnout. Bára ale moc nevěří tomu, že se mu to podaří. A částečně to dává za vinu Janě. "Nezhubne, protože Jana nemá silnou vůli, aby ho do toho podpořila. Kdyby byl sám nebo kdyby mu Jana podporu dávala, tak by to určitě zvládl," myslí si.

U Báry a Oty doma nastala po natáčení velká změna. "V pěstounské péči máme holčičku Rozárku, vzali jsme si ji přímo z porodnice. Teď jsou jí tři měsíce. Synové ji berou jako sestru, my ji bereme jako naši," svěřili se.

To ale není jediné, co je u nich doma jinak. "Mám chlapa víc doma. Se syny chodí ven a dělají si pánskou jízdu. Já s holčičkou zůstávám doma, můžu si odpočinout, poklidit a mít svůj relax. Většinu víkendů je Ota doma a když má v práci volno, tak už tam nejezdí," pochválila si Bára. "Nejsem od Výměny gaučing typ, co jsem býval. Když mám volno, snažím se s rodinou něco podnikat," doplnil Ota. Do budoucnu by si rodina chtěla pořídit vlastní domeček.

