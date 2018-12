Bič na poslance: Za absenci na jednání by přišli o půlku platu!

Zkrácení platu až o polovinu poslancům, kteří nepřijdou na jednání Sněmovny a řádně se neomluví - to navrhuje předseda dolní komory parlamentu Radek Vondráček z hnutí ANO. Jeho nápad podporuje i prezident Miloš Zeman a problém s ním prý nemá ani opozice. Zároveň ale říká, že zatím neexistuje žádný orgán, který by docházku poslanců kontroloval.

Prázdné lavice v Poslanecké sněmovně asi vedly jejího předsedu k tomu, že vyvíjí iniciativu, aby neomluvená a nevysvětlená absence zákonodárce byla potrestána.

"Zvažuji možnost sankcionovat poslance za neúčast na zasedání pléna nebo v orgánech Poslanecké sněmovny snížením jeho denního platu, a to o 50 procent," napsal TV Nova předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček.

Jako omluvu by Vondráček uznal pracovní cestu či výjezdní zasedání a omlouvala by se také nemoc poslance. Předseda Poslanecké sněmovny se patrně inspiroval minulý týden při návštěvě izraelského parlamentu. Tam je totiž na obrazovkách jasně vidět, který poslanec je přítomen a který chybí. A pokud je absence příliš vysoká, tak se jim snižuje plat.

Sněmovní strany s nápadem problém nemají, ale většinou si nedokáží představit, kdo a jak by docházku kontroloval. "My jsme samozřejmě pro," uvedl pro TV Nova předseda SPD Tomio Okamura.

"Poslanci se neomlouvají, přednesl to Jakub Michalek na poli sněmovny, ale není zřízen ani žádný odbor, není to přiřazeno žádnému výboru, který by to kontroloval. My to rozhodně vítáme," řekl předseda Pirátu Ivan Bartoš.

Ověřit, zda je poslanec ve Sněmovně a co dělá, je komplikované. Příchody a odchody se neevidují. Naopak účast na hlasování lze dohledat. U většiny se pohybuje kolem 80 až 90 procent. Nejméně hlasujícími poslanci jsou Karel Schwarzenberg (TOP 09) nebo místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

"Je nutné rozlišovat, z jakých důvodů ten poslanec na schůzi není. Nelze říct paušálně, že poslanec, který na část jednacího dne nebo na jednacím dnu není, neplní řádně své povinnosti," brání se Marian Jurečka.

Více než polovinu hlasování promeškali také Stanislav Bláha z ODS nebo sociální demokrat Milan Chovanec. "Už více než půl roku řeším vleklý zdravotní problém. Každá neúčast byla omluvena. Osobně podporuji návrh předsedy sněmovny na snížení platu bez řádné omluvy," vysvětluje Chovanec.

"Pokud jde konkrétně o poslance Bláhu, který odvádí velmi dobrou práci, on měl dlouhodobé zdravotní problémy," brání svého poslance předseda ODS Petr Fiala.

Návrh podporuje i prezident - ten chtěl sankce pro chybějící poslance prosadit v době, když byl předsedou dolní komory.