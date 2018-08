Bitva na moři mezi Anglií a Francií. Rybáři po sobě stříleli kvůli úlovku

. Asi čtyřicet menších francouzských lodí se postavilo pěti větším britským asi dvacet kilometrů od Normandského pobřeží. „Francouzi připluli k Britům, aby jim zabránili ve výlovu, a poté do sebe začali najíždět,“ sdělil pro BBC prezident spolku normandských rybářů Dimitri Rogoff.

Rybářské lodě na sebe najížděly, posádky po sobě házely kameny a kusy kovu, střílely po sobě světlicemi. Potyčka se však obešla bez zranění. Britové byli nakonec donucení francouzskou přesilou k ústupu. Dvě jejich lodě skončily s rozbitými okny.

Mike Park, výkonný vedoucí skotské rybářské asociace, označil akci ze strany normandských rybářů za pirátství. „Lodě Spojeného království mají právo do francouzské zóny vplouvat, není to nic nelegálního,“ uvedl pro BBC. Britští rybáři se obrátili na vládu Spojeného království s žádostí o ochranu pro své lodi. Šéf britské Národní federace rybářských organizací Barrie Deas volá po smíru. „Celá záležitost by se měla řešit u stolu, nikoliv na moři, kde se může dojít ke zranění,“ řekl pro BBC.

Britské lodě mají povolení v oblasti lovit a to po celý rok. Francouzi ale mohou na rybolov jen mezi prvním říjnem a patnáctým květnem. Mají proto obavy, že je Britové o všechny měkkýše připraví, mluví o drancování zdrojů. „Hřebenatky jsou pro Normandii klíčovým zdrojem,“ doplnil Rogoff s tím, že se jedná o citlivou záležitost. Spory se táhnou už asi patnáct let.