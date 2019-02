Boje proti ISIS v Sýrii vrcholí, další teroristé ale mohou být v Iráku

Vojáci prohledávají ruiny města Baghúz na východě Sýrie, bojovníci Islámského státu se totiž stále ukrývají v tunelech a jeskyních, jako živé štíty drží syrské civilisty. Islámský stát, který kdysi ovládal oblasti v Sýrii i v Iráku, nyní tvoří území o velikosti půl čtverečního kilometru.

