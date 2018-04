Brána do pekla i cestování časem: To vše je tajemný hrad Houska!

Důvod vzniku hradu je záhadou už po staletí. Nikdy zde totiž nevedla žádná obchodní cesta nebo hranice a ani v té době nejspíš nebylo okolní území osídlené. A to je podle kastelána na tomto hradě to nejkrásnější: "Opravdu nikdo vám nepoví, kde se tu ten hrad vzal, jak dlouho tu stojí nebo kdo Housku postavil," popisuje Miroslav Konopásek, který je kastelánem na Housce už sedmnáct let.

Snad právě proto si s sebou hrad od nepaměti nese to, že zde byl postaven kvůli tomu, aby se odsud cosi zlého nemohlo dostat ven do okolního světa. V kronikách se píše, že v 9. století měla na tomto místě puknout zem a ve skále vzniknout hluboká trhlina. Pro svou hloubku i tajemnost si tato jáma vysloužila přezdívku Brána do pekel. Podle legend z této trhliny měli na povrch vylézat ďábelská stvoření.

Vzniklé "díry do pekel" se naši prapředci velmi báli a raději se jí vyhýbali. "Později se rozhodli jí utěsnit, ucpat. Budeme-li věřit knihám, tak jí nebylo možno zasypat, a tak ji při stavbě kamenného hradu opatřili kaplí jako těžítkem," vypráví kastelán.

Ještě, než tajemnou jámu definitivně zazátkovali, spustili na laně dovnitř odsouzeného vězně, kterému slíbili zrušení trestu, pokud jim popíše, co se dole nachází. "On s tím souhlasil, ale na půli cesty tam si to rozmyslel. Komentoval to tak, že peklo dole pod hradem je daleko horší, než trest, který ho tu čeká," popisuje legendu Miroslav Konopásek a dodává: "Tam spouštěli mladíka, nahoru vytáhli šíleného starce."

Nyní je tajemná jáma již dlouho zastavěná podlahou kaple a místo má údajně po nocích střežit mnich bez obličeje oblečený v černé kápi. Další zajímavostí je dopis Karla Hynka Máchy, který o hradě napsal svému příteli v roce 1836. Mácha hrad navštívil a prý sestoupil do, v té době ještě nezastavěné, díry a ocitl se v budoucnosti: "Potkával lidi, píše šaškovsky oblečené, bavili se divnou češtinou, strašně moc pospíchali a nezdravili se, to mu připadalo divné. Mnozí z nich byli slepí, má se za to, že viděl brýle proti sluníčku," popisuje dopis známého literáta kastelán.

Mácha nevěděl, kde je. Potkal krásnou mladou dívku a té se zeptal, kde to je, zdali je to peklo. "Ona si zaťukala na čelo a řekla mu: Jsi v Praze v roce 2006," popisuje dopis z 19. století Miroslav Konopásek.

Podle některých je na hradě tajemná negativní energie, díky které například často vypovídají službu fotoaparáty, kamery nebo mobilní telefony. Hrad tak láká kromě historiků i záhadology. A i sám zkušený kastelán přiznává, že ne vždy se zde cítil dobře: "Ten první rok jsem měl vždycky pocit, když jsem přišel na hrad sám, jakoby za mnou něco bylo, že mám něco pořád za zády. A už mě to hodně otravovalo, tak jsem jednou přišel na hrad za tmy a v duchu jsem tomu "něčemu" strašně vynadal a od té doby mám pokoj," popisuje vlastní zážitky kastelán a jedním dechem dodává, že se na hradě není, navzdory pověrám, čeho bát.