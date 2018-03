Brutální týrání štěněte! Mladík z Prachatic zvíře kopal a škrtil

Na redakci TN.cz se obrátilo několik kamarádů muže, který brutální týrání psa svým kamarádem nafilmoval a zveřejnil na sociálních sítích. Na jednom z nich tyran viní psa z nepořádku, který sám způsobil. Pak agresivní muž přijde k psovi a brutálně ho kopne.

Pes úpěnlivě kňučí. "Nejseš normální! Ten pes má zlomenou nohu a ty se k němu chováš jako ke kusu hadru!" říká tyranovi kamarád, který vše natáčí. Mladík psa drží za krk ve vzduchu a tahá ho po pokoji.

"Kámo, to už není normální. Ten si to nezaslouží, ten za nic nemůže. Ten pes je dítě, ten neví, co po něm chceš!" brání zvíře autor videa. Tyrana upozorňuje, že jde o dvouměsíční štěně.

Mladík na psa podle svých slov útočí proto, že v bytě udělal hromádku. Zvíře zvedá za krk nebo do něj brutálně kope. V jednu chvíli se kulhající pes snaží utéct k autorovi videa. Doufá přitom, že jej před tyranem ochrání.

Když se videa objevila na internetu, začali se případem zabývat prachatičtí kriminalisté. "Zahájili jsme trestní řízení ve věci přečinu týrání zvířete. V případě prokázání viny hrozí pachateli trest odnětí svobody na 2 roky," řekla TV Nova mluvčí prachatických policistů Martina Joklová.

Podle informací TV Nova již pes u třiadvacetiletého mladíka není. Utrpěl ale velmi vážná zranění, včetně zlomenin dvou nohou a pánve.