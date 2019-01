V Česku stoupá počet lidí s chřipkou. Pacientů bude přibývat

Podle mluvčí Krajské hygienické stanice České Budějovice Jitky Luňáčkové došlo v Jihočeském kraji v prvním lednovém týdnu k mírnému vzestupu počtu hlášených aktuálních respiračních onemocnění chřipkových.

"V přepočtu na sto tisíc obyvatel je to 1138 nemocných za tento týden," oznámila mluvčí Luňáčková. To je o půl procenta více, než tomu bylo na konci prosince. "Vzhledem k tomu, že je to onemocnění, které se šíří kontaktem a vzdušnou cestou a lidé zůstávají více uzavřeni v prostorech, tak dá se předpokládat, že počet onemocnění bude stoupat," dodává.

Chřipka je kapénková nákaza a šíří se smrkáním a kýcháním. Pokud pacienti nemohou zůstat doma, měli by si chránit ústa při smrkání a kašlání kapesníkem nebo rukou. Virus chřipky totiž letí až dva metry. Podle lékařky by měli lidé konzumovat více vitamínu C, a pokud je to možné, vyhýbat se většímu kolektivu lidí.

Nejvíce nemocných je podle hygieniků v současné době mezi dětmi do pěti let. Naopak nejméně pacientů je zatím mezi seniory na šedesát let.