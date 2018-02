Čekají nás mrazivé týdny! Meteorologové řekli, kdy se oteplí

Následující čtyři týdny se budou teploty držet pod průměrem. Zima ještě neřekla poslední slovo, čekají nás nejmrazivější dny. V polovině března by se sice mělo oteplit, zároveň se ale vrátí sněžení. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí.

Konec února bude opravdu ledový. Meteorologové varují, že i denní teploty klesnou hluboko pod bod mrazu - bude minus pět až minus osm stupňů. Přes noc se pak budou teploty pohybovat kolem minus patnácti, místy až minus třiceti stupňů. Více čtěte zde.

V týdnu od 5. března by se mělo lehce oteplit, teploty ale zůstanou pod nulou. Rtuť teploměru ale půjde jen mírně do minusu - ke třem stupňům. V noci ale mohou ještě udeřit tuhé mrazy, jak vyplývá z dlouhodobého výhledu Českého hydrometeorologického ústavu.

"Druhá polovina předpovídaného období by už měla být teplejší, ale týdenní průměry teplot by neměly přesahovat normální hodnoty pro danou roční dobu," uvedl ČHMÚ na svém webu. Dlouhodobě by teploty měly vystoupat nad nulu na konci března.

V druhé polovině března se ale dočkáme také více srážek. Kromě těch dešťových by se na závěr zimy spolu s oteplením mohlo vrátit také sněžení.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.