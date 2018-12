České vánoční stromy v ohrožení! Vytlačuje je dovoz z plantáží

Zájem o živé vánoční stromky neustále roste. České pěstitele ovšem trápí velký nárůst dovozu nadprodukce z Dánska a Polska. “Jedná se o nepříliš kvalitní stromky, které některé velké firmy používají jako marketingový tah pro přilákání zákazníků do svých prodejen,“ sdělil mluvčí Sdružení pěstitelů vánočních stromků František Valdman.

To podle Valdmana vytváří velký tlak na domácí pěstitele. “Přestože jsou schopni nabídnout mnohem kvalitnější stromky, je pro nás stále obtížnější této konkurenci cenově konkurovat. Kvalitu produkce může letos ovlivnit katastrofální sucho, které zasáhlo celou Evropu,“ doplnil Valdman.

Od členů sdružení má již předběžný odhad, jak se prodeji daří. “Oproti loňskému roku nám prodejci hlásí, že zájem roste. Je otázkou, jestli je to tím, že si lidé chtějí užít tradiční zdobení živého stromku, nebo mají více peněz. Máme také dostatek pěkných a kvalitních kusů,“ zhodnotil Valdman. V České republice se ročně prodá asi 1,3 milionu živých stromků.



Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny v Jihomoravském kraji jen za poslední víkend prodal téměř celou svoji produkci stromů – 2000 kusů. “V budoucnu bude zřejmě vánočních stromků nedostatek, jelikož křtinští lesníci při obnově porostů zvyšují podíl listnáčů,“ uvedl zástupce ředitele podniku Pavel Čacký.



Kdo nehoví plastu, má dvě možnosti, jaký vánoční stromek si pořídit. Buď řezaný, nebo v květináči, který by měl oproti řezanému vydržet déle. Nelze ovšem počítat s tím, že se pak dá bez problému zasadit na zahradě. Sdružení pěstitelů vánočních stromků radí, jak udržet jehličnan co nejdéle svěží.



Řezanému stromku je nejlépe v chladném prostředí v nádobě s vodou. Je dobré si dát pozor na to, abyste odřízli špalíček na kmínku, který je zalepený smolou. Jinak stromek vody moc nenasaje. Stromek dokáže přijmout asi pět litrů vody. Je důležité, aby hladina dosahovala kůry, nesmí se ořezávat. Stromek totiž saje vodu pletivem pod kůrou.



Pokud chcete po Vánocích zkusit živý stromek zasadit, je vhodné ho několik dní po nákupu držet v místnosti s teplotou asi 5 až 10 °C. Ideálně tedy garáž nebo sklep. Poté jej přeneste do nevytápěné místnosti s teplotou asi 15 až 18 °C.



Ve vytápěné místnosti by se měl zdržovat co nejméně a je důležité ho zalévat, ale pozor na přelití. Poté, co přestane zdobit obývací pokoj, zase stromek přesunujte v obráceném pořadí a až do jara ho nechejte při teplotě 1 až 5 °C. Stromek může ven, až když nehrozí mráz. Většina stromků ale změnu teplot nezvládne a uschne.