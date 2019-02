Češi mají mobilní data nejdražší v Evropě! SROVNÁNÍ se sousedy

Výrok ministryně obchodu a průmyslu o mobilních datech, která prý máme drahá kvůli tomu, že je málo používáme, nadzvedl celé Česko. Marta Nováková tvrdí, že to nemyslela tak, jak to vyznělo, a že si uvědomuje, že problém existuje.

Podle ní by si na mobilní operátory měly došlápnout Český telekomunikační úřad i antimonopolní úřad. Jenže ty tvrdí, že na to nemají páky.

Podle aktuálních studií Češi platí za jeden přenesený gigabyte 150 korun - tedy nejvíc v Evropě. Nejméně stojí ve Finsku, Švýcarsku a Rakousku - a to kolem dvou korun a třiceti haléřů. Nemluvě o tom, že Švýcaři i Rakušané vydělávají řádově víc než Češi, takže jsou pro ně reálně mobilní data ještě levnější.

Máte drahá data? Jste moc na wi-fi - můžete si za to sami. Tak si většina Čechů vyložila výrok ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové. Politička v úterý v Televizních novinách svá slova mírnila a mimo jiné řekla, že věří, že Čechům data zlevní, s čímž by mohl pomoct i příchod dalšího operátora na český trh.

Už v pondělí večer ministryně svá slova uváděla na pravou míru - a dodala, že regulovat ceny operátorů by měly Český telekomunikační úřad (ČTÚ) spolu s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Zmíněné úřady ale tvrdí, že zasahovat operátorům do cen v jejich kompetenci není. "ČTÚ nemá žádnou zákonnou možnost ovlivňovat ceny, může obecně seřizovat podmínky pro operátory, což je ale nepřímý nástroj a může dlouho trvat, než se to projeví," přizvukuje novinář Petr Koubský. Aby ČTÚ opravdu mohl regulovat ceny operátorů, je podle něj otázkou několika let.

Srovnání cen velkých operátorů z Česka s nabídkami, které poskytují v zahraničí, mluví jasně. Byť oproti Polsku jsou ceny u nás na trojnásobku, sami operátoři tvrdí, že přemrštěné nejsou.

Zdroj: TV Nova

"Služby nejsou úplně stejné, liší se kvalitou, pokrytím, zákaznickou péčí a zejména úrovní regulace mobilních operátorů, která je u nás nejtvrdší v EU," brání ceny mluvčí Vodafone Marek Stieger.

"Možnosti, jak mohou zákazníci získat služby výhodněji, mezinárodní srovnání nezohledňují, a nejsou proto vypovídající," přikyvuje mluvčí O2 Lucie Jungmannová.

Například za 750 korun u nás pořídíte v průměru 3 gigabajty dat měsíčně. Jinde můžete za stejnou cenu surfovat i neomezeně. Tak to mají například Slováci či Poláci.