Český pas patří mezi nejlepší na světě! Skončil v první desítce

Každoročně vydávaný Henley Passport Index zná svého vítěze i pro rok 2019. Pasem, se kterým se nejjednodušeji dostanete do více zemí, je japonský. Na druhém místě skončil singapurský a jihokorejský. Česká republika na tom také není špatně. Letos se umístila na osmé příčce a pohoršila si jen o jedno místo.

Cestování je velmi oblíbená aktivita. V dnešní době se mohou například Češi dostat do většiny zemí i bez víza a v rámci Evropské unie i bez pasu. Mimo EU je však pas potřeba.

Společnost Henley and Partners zveřejnila pro rok 2019 žebříček pasů, se kterými se lidé mohou dostat do nejvíce zemí. V žebříčku Henley Passport Index první místo obsadilo Japonsko, občané si mohou užívat bezvízový a vízový vstup do 190 destinací.

Na druhém místě se umístil Singapur a Jižní Korea, ti mají přístup do 189 zemí. Severní Korea se dostala na druhé místo i díky nedávno uzavřeném vízovém styku s Indií. Dominance asijských zemí je ovlivněna především migrací a mezinárodní mobilitou v regionech. Třetí místo pak patří Francii a Německu, kde se občané dostanou do 188 zemí.

Česká republika v letošním žebříčku skončila opět v první desítce. Oproti loňskému roku si pohoršila o jedno místo a obsadila 8. příčku s přístupem do 183 zemí.

Nejhůře dopadl Afghánistán a Irák, ti obsadili 104. místo. Jejich občané se dostanou pouze do 30 zemí.

Henley Passport Index - TOP 10

1. místo Japonsko - 190 zemí

2. místo Singapur, Jižní Korea - 189 zemí

3. místo Francie, Německo - 188 zemí

4. místo Dánsko, Finsko, Itálie, Švédsko - 187 zemí

5. místo Lucembursko, Španělsko - 186 zemí

6. místo Rakousko, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Švýcarsko, Velká Británie, USA - 185 zemí

7. místo Belgie, Kanada, Řecko, Irsko - 184 zemí

8. místo Česká republika - 183 zemí

9. místo Malta - 182 zemí

10. místo Austrálie, Island, Nový Zéland