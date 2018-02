Chřipková epidemie vrcholí! Nejvíc nakažených je na Liberecku

V posledním týdnu stoupla nemocnost v Česku o 3,3 procenta, což je nižší nárůst než v předchozích týdnech. Aktuálně je průměrně 1944 nemocných na 100 tisíc obyvatel. Nejvíce jich přibývá mezi dospělými, mezi malými dětmi nemocnost stagnuje nebo mírně klesá.

V osmi krajích republiky už byla překročena hranice dvou tisíc nemocných na 100 tisíc obyvatel. Nejhorší je situace v Libereckém kraji, následuje Moravskoslezský a Pardubický. Naopak nejméně nemocných je v karlovarském regionu. Tam ale nemocnost v posledním týdnu klesla.

I to by mohlo podle epidemiologů ukazovat na to, že chřipková epidemie se u nás přiblížila ke svému vrcholu. Jestli to tak opravdu je, nebo se na nemocnosti podepsaly jarní prázdniny v některých částech republiky, více napoví až vývoj v následujícím týdnu.

Chřipková epidemie v Česku obvykle trvá měsíc a půl až dva měsíce. Do dnešního dne lékaři nahlásili 144 závažných případů chřipkového onemocnění, které si vyžádaly hospitalizaci na odděleních ARO nebo jednotkách intenzivní péče. 33 z těchto pacientů zemřelo.