ČSSD odhalila jména ministrů. Do vlády chce Hamáčka i Pocheho

Sociální demokraté chtějí do vlády nominovat svého předsedu Jana Hamáčka a dále Miroslava Pocheho, Antonína Staňka, Petra Krčála a Miroslava Tomana, potvrdil po jednání vedení strany předseda Hamáček.

"Po dlouhém a vyčerpávajícím jednání s hnutím ANO před sebou máme dobrou dohodu pro Českou republiku, dává možnost dát naší zemi stabilní a fungující vládu, která začne řešit reálné problémy našich občanů. Je to ideální příležitost, abychom prosadili náš program," řekl Hamáček na tiskové konferenci po jednání vedení ČSSD.

reklama

Předseda ČSSD Hamáček by měl obsadit post ministra vnitra. "Shodli jsme se na tom, že pokud ČSSD půjde do vlády, měl by v čele tohoto resortu stát předseda sociální demokracie," vysvětloval rozhodnutí vedení strany Hamáček. Zdůraznil, že resort není jen o integrovaném záchranném systému, ale třeba i o službách České pošty.

Miroslav Toman by se vrátil na ministerstvo zemědělství, které vedl už v úřednické vládě Jiřího Rusnoka. Toman je předsedou agrární komory a jeho nominaci doporučila i zemědělská komise strany. Toman je připraven vstoupit do ČSSD, straně má pomoci prohloubit vztahy s voliči na venkově.

Poslanec a primátor Olomouce Antonín Staněk by vedl resort kultury. "Je to vysokoškolský pedagog, úspěšný primátor, jeho zkušenosti s řízením tohoto historického města jej předurčují k tomu, aby ministerstvo kultury zvládl," myslí si Hamáček. Staňkovými úkoly budou také ochrana kulturních památek a garance nezávislosti veřejnoprávních médií.

Petr Krčál, šéf ČSSD na Vysočině, by se měl stát ministrem práce a sociálních věcí, kde působil v druhé polovině roku 2016 jako náměstek. Na tento post byl už jednou zvažován.

"Jsem rád, že jsme dosáhli tohoto ministerstva, umožní nám prosazovat náš program, hájit ty, kteří se dostali do těžké životní situace a garantovat růst důchodů," zmínil předseda ČSSD, proč je resort pro stranu tak důležitý.

Posledním nominantem ČSSD je současný europoslanec Miroslav Poche, který by se podle představ vedení ČSSD ujal resortu zahraničí. Podle Hamáčka je dobře jazykově vybaven, má příslušné vzdělání a dobré kontakty v zahraničí.

"Logicky na tomto ministerstvu jako proevropská strana chceme prohlubovat pevné ukotvení České republiky v Evropské unii a v NATO, lákat investory ze zahraničí a také chránit české národní zájmy," představil plány sociálních demokratů Hamáček.

S Pochem coby šéfem české diplomacie ale má problém prezident Miloš Zeman. Ve čtvrtek po návštěvě Moravskoslezského kraje uvedl, že by pro něj Poche nebyl přijatelný. Europoslanec před prezidentskými volbami podporoval Jiřího Drahoše. Zeman mu ale vyčítá článek, v němž podle prezidenta vystupoval ve prospěch migračních kvót, takže by jeho zaměření bylo v rozporu s politikou vlády.

Podle informací ČTK hlasovalo pro předložené kandidáty asi 70 % členů představenstva. Od pondělí budou mít členové strany možnost vyjádřit se k vládnímu angažmá prostřednictvím stranického referenda. Výsledky by měly být známy v polovině června.