Další pátrání po hadovi! Kaufland musel uzavřít jednu pobočku

Po vyhrocené situaci se smrtelně jedovatou mambou zelenou v Praze se objevil další had, tentokrát v Orlové. Musela kvůli tomu být uzavřena prodejna Kauflandu, kde si hada všimli na kamerovém systému. Situace už trvá druhý den. Ze záběrů není jasné, o jakého hada se jedná, opatrnost je tedy na místě, protože mohl být do obchodu přivezen se zbožím z ciziny.

V úterý přijala tísňová linka hlášení o zvířeti, které se pohybovalo v orlovském Kauflandu. Na místo vyrazili hasiči a také městští policisté, celý objekt musel být evakuován.

"Na místo jsme vyjížděli na žádost hasičského záchranného sboru, kterému jsme asistovali při evakuaci objektu," potvrdil zásah velitel Městské policie Orlová Roman Galia. Strážníci na místě zasahovali pouze v úterý.

"Milí zákazníci, velice se omlouváme, ale naše prodejna v Orlové je od dnešního dopoledne až do odvolání uzavřena. O opětovném otevření vás budeme ihned informovat. Děkujeme za pochopení, omlouváme se za případné komplikace," potvrdila společnost Kaufland na Facebooku.

Had se podle informačního a kulturně společenského portálu města Orlová objevil na kamerovém systému, podle mluvčího moravskoslezských hasičů Petra Kůdely se zvíře zatím nepodařilo najít, hasiči zasahují i dnes. Není jasné, jak se had do obchodu dostal, může jít o druh,který se v Česku normálně vyskytuje, had ale také mohl přicestovat se zbožím.

"Včera dne 09.10.2018 v ranních hodinách byla na naší provozovně v Orlové, Okružní ulici zjištěna přítomnost dosud blíže nezjištěného druhu plaza. Okamžitě jsme přijali veškerá nezbytná opatření a prodejna byla zcela uzavřena. Chceme všechny ujistit, že bezpečnost našich zaměstnanců i zákazníků je naší nejvyšší prioritou," reagovala mluvčí společnosti Kaufland Renata Maierl.

"Zatím se plaza bohužel nepodařilo nalézt. Na místě stále probíhá intenzivní hledání ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem. Dále jsme v kontaktu i s odborníky na plazy. Celou situaci monitorujeme a o dalším vývoji budeme informovat," doplnila Maierl.

Situaci ale berou lidé většinou s humorem. " Když Praha mambu, Orlová užovku," píše Jana Z. v reakci na oznámení. "Lidl v banánech drogy, Kaufland zase hada. Tady jde čistě o pašování do ČR," vtipkuje Tomáš. "Hlavně toho hada nemačkejte!" vzkazuje Pavel.

Na záběry z odchytu smrtelně jedovaté mamby zelené v Praze se můžete podívat zde:

Aby případů s hady nebylo málo, další situaci řešili v pondělí policisté v Městci Králové na Nymbursku. Muž při rekonstrukci domu odkryl část podlahy, kde na něj vykoukl poměrně velký plaz.

"Dnes jsme vyjeli pod dohledem Policie ČR do domu, kde při rekonstrukci došlo k odkrytí podlahy. Jaké překvapení bylo, když se pod podlahou objevila krajta královská," potvrzuje odchyt Záchranná stanice pro zraněné živočichy na Huslíku, kam byl had po odchytu převezen.