Umělci útočí na Babiše: Ke Klusovi se přidaly další hvězdy

Začátkem týdne médii proběhla zpráva o tom, že písničkář Tomáš Klus se ostře vymezil proti trestně stíhanému premiérovi Andreji Babišovi, který čelí skandálu s dotacemi na farmu Čapí hnízdo. Klus také zkritizoval kolegy z branže, že i když mu do očí říkají, jak je Babiš štve, peníze za vystoupení na akcích, které Agrofert sponzoruje, jim "nesmrdí“.

A jak se zdá, jeho příklad už má prvního následovníka. A není to žádná malá ryba. Hvězda kultovních Samotářů - Jiří Macháček - napsal Klusovi "otevřenou" zprávu, ve které mu dává za pravdu a přidává se k bojkotu.

Macháčkovi se nelíbí, že by s Klusem už nemohl normálně mluvit, kdyby dál dělal to, co Klus ostře zkritizoval u svých kolegů muzikantů a herců. "Najednou koukám, žes udělal to svý prohlášení o bojkotu firem a médií jednoho ze sponzorů toho festivalu. On je to shodou okolností náš trestně stíhaný premiér, že jo. A teď si představuju, že se my dva spolu potkáme a já Ti nebudu moct říct, že se za něj stydím. A přitom je to pravda,“ má jasno Jiří Macháček.

"Takže jsem se rozhodl, že Tě v tom bojkotu nenechám samotnýho a jdu do toho s Tebou. Máš pravdu, nejde to dohromady – stydět se za člověka a přitom vystupovat v jeho médiích nebo někde, kde si vzali jeho prachy,“ napsal Jiří Macháček Tomáši Klusovi.

Jiný druh kritiky premiéra a k tomu rovnou i prezidenta zvolila kapela Monkey Businnes, jejíž frontman Matěj Ruppert se také hlásí k bojkotu. Na vystoupení teď totiž budou nosit obleční, na kterém je vyobrazený otravný hmyz a mezi ním hlavy premiéra Babiše a prezidenta Zemana. "Ano, jsou to paraziti," nechal se Ruppert slyšet na Sázavafestu.