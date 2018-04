Děsí vás pátek třináctého? Blíží se den, který je ještě daleko horší

Provází vás už od rána nepříjemný pocit? Čekáte, za kterým rohem se objeví černá kočka, aby vám přeběhla přes silnici? Pátek třináctého má mnoho lidí spojeno se smolným dnem, podle věštkyně jsou ale obavy zbytečné. "Pravděpodobně se v minulosti někomu stalo něco špatného, a tak si to spojil a rozšířil tuto pověru. Podle mě si to lidé vsugerovali," uvedla věštkyně Helen Silvan.

Podle ní je naopak třináctka šťastné číslo, které přináší úlevu a pomoc od problémů. "Pokud se budete celý den strachovat, že se něco zlého přihodí, pravděpodobně se to přihodí, protože danou myšlenku přitáhnete a dáte jí podobu. Zkuste se naopak zaměřit na to, že je to šťastný den, že vám přinese jenom dobro a úlevu," dodala Silvan.

Co se historie týče, má pověra o smolném pátku třináctém základ ve 14. století. V pátek 13. října 1307 nařídil francouzský král Filip IV. Sličný pronásledovat a mučit templářské rytíře. Od tohoto dne následovníci templářů považovali pátek třináctého za ďábelský a nešťastný den.

Od té doby se lidé na třináctku zaměřili. Zajímavostí je, že ve středověku byl popravčím dnem právě pátek a aby toho nebylo málo, na popraviště vedlo 13 schůdků! Statistiky potvrzují, že ve Finsku umírají řidičky v pátek třináctého dvakrát častěji než muži. V roce 2010 udeřil blesk při letecké přehlídce v britském Lowestoftu do třináctiletého chlapce, byl pátek třináctého a záchranáři prý přijeli v 13:13. Tragédií, se kterými má třináctka co dočinění, je daleko víc. Přečtěte si o nich TADY.

Jenže i když se prokazatelně mnoho neštěstí v pátek třináctého stalo, ve srovnání s 15. dubnem, který nás čeká tuto neděli, je to zanedbatelné. Právě ten den je podle historiků nejhorší v historii – událo se totiž nejvíc tragédií. Nevěříte? Přesvědčte se v galerii!