Do lidí na zaplněném náměstí vletělo auto. Nejméně 3 mrtví!

Řidič vletěl v červeném Land Roveru do skupiny lidí, kteří se na náměstí účastnili tanečního festivalu. Náměstí bylo v tu chvíli zaplněné. Auto srazilo desítky návštěvníků.

Podle listu Daily Mirror seděl za volantem čtyřiapadesátiletý nezaměstnaný muž, který měl bohatý trestní rejstřík. Policisté jej na místě zadrželi. Motiv zatím zjišťují.

Místní média uvedla, že na místě zemřeli tři lidé, dalších 43 bylo zraněno. Návštěvníci festivalu se snažili pomáhat zraněným. Kamery zachytily také dav vyděšených návštěvníků, kteří se z místa snažili utéct.

#BREAKING: At least 3 dead and more than 40 injured after an SUV rammed into a crowd of people in Hengyang, China. A man is in custody and the motive is under investigation. (via @PMBreakingNews) pic.twitter.com/h8iLZBy9hP