Do vlády s ANO bez Babiše by lidovci šli, variant je ale víc

Pavel Bělobrádek přijel na Pražský hrad s více než půlhodinovým předstihem a u Miloše Zemana nakonec strávil asi hodinu a půl. Prezident i dnes zopakoval, že preferuje vládu hnutí ANO s ČSSD, kterou by podporovali komunisté, popřípadě jednobarevný kabinet ANO s tolerancí SPD a KSČM.

Pro lidovce není ani jedna z těchto variant přípustná, protože kromě trestně stíhané osoby odmítají také kabinet, který by stál na hlasech komunistů a Tomia Okamury. Podle Pavla Bělobrádka existují i další varianty řešení vládní krize. Kromě té už minulý týden zmíněné šestikoalice bez hnutí ANO jmenoval třeba také poloúřednickou vládu odborníků, ve které by nefiguroval žádný z předsedů parlamentních stran.

My jsme se ptali, jestli by si dovedli představit přímou účast na vládě společně s ČSSD a hnutím ANO, pokud by v ní nefiguroval trestně stíhaný Andrej Babiš - možné pokračování té trojkoalice z minulého volebního období totiž někteří odborníci považují za možnou cestu.

Lidovci by si dovedli představit přímou účast na vládě společně s ČSSD a hnutím ANO, pokud by v ní nefiguroval trestně stíhaný Andrej Babiš, podle Pavla Bělobrádka ale není příliš reálná.

Sám v tuto chvíli sází spíše na to, že Miloš Zeman vystoupí na sobotním sjezdu KSČM a tam podpoří právě tu variantu společné vlády hnutí ANO a ČSSD za podpory komunistů.