Fiala: Prezident chce do čela vlády jen Babiše, jinou možnost nevidí

Premiér v demisi Andrej Babiš ve volbách jasně zvítězil a právě proto by to měl být on, kdo bude sestavovat vládu i nadále. Za tímto postojem si podle šéfa ODS Petra Fialy stojí prezident Miloš Zeman, který vidí jen dva možné scénáře toho, jak bude vláda vypadat.