Hamáček chce po Foldynovi omluvu, ten natočil emotivní video

Příjezd Nočních vlků do Prahy a hádka místopředsedy ČSSD Jaroslava Foldyny s jedním z odpůrců motorkářů vyvolal spory uvnitř strany. Předseda Jan Hamáček vzkázal, že bude požadovat od Foldyny omluvu. Ten emotivně reagoval videem, podle něj se nemá za co omlouvat.

Ruští motorkáři Noční vlci vyvolali svým příjezdem pořádný povyk. Na jejich příjezd čekala celá řada příznivců i odpůrců. Mezi příznivci se objevil i místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna, který se tam pohádal a postrkoval s jedním z odpůrců.

reklama

Po potyčce se strhla bouře otázek, na kterou, i když původně podle svých slov nechtěl, nakonec reagoval i předseda ČSSD Jan Hamáček.

"Tady už nejde jen o politické neshody, které by se měly řešit výhradně uvnitř strany. Tohle prostě Jaroslav Foldyna přehnal, jako místopředseda strany se musí kontrolovat a měl by se za své chování omluvit," zveřejnil Hamáček na sociálních sítích s tím, že by se měl za své chování omluvit.

Reakce místopředsedy na sebe nenechala dlouho čekat a odpověď tentokrát přišla na videu. "Čau lidi," začal místopředseda po premiérovi v demisi Andreji Babišovi a pokračoval:" Tak jsem se dočetl, že můj předseda Honza Hamáček říká, že já jsem se choval nedůstojně jako místopředseda sociální demokracie, že jsem se prej hádal s aktivisty, hm," zveřejnil Foldyna na začátku videa.

Následně se opřel do aktivistů, kteří jsou podle něj přisátí na neziskové organizace a státní peníze a skončili v policejním autě. "Já ne, já jsem se choval slušně," pokračuje Foldyna s tím, že šel položit květiny na hroby vojáků.

Pak se opřel do médií kvůli tomu, že mají podle něj označovat Noční vlky za kontroverzní klub. "Ti novináři, co lžou za prachy, jako když tiskne," rozhořčeně pokračoval Foldyna.

Pak se rozmluvil o vlastenectví a druhé světové válce. "A co vy? Vy se tady schováváte a jste po.... z nějakých neziskovek, které si tady na něco hrajou, z nějakých emigrantů z Ruska, co tady vyvádí. Těm věříte? A já? Já se podle vás mám omlouvat? A za co já bych se měl omlouvat? Za to že jsem vlastenec?" nechápe Foldyna.

"Jsem levicový sociální demokrat, držím se tradice a nejsem prostě zaprodanec, to si prosím uvědomte. Jsem připraven se za cokoliv omluvit, co udělám špatně, člověk se může mýlit, ale nedělejte takovéhle věci, že se necháte zatlačit do kouta pár uřvancema, kteří jsou placení, aby dělali hybridní politiku," končí svou zpověď Foldyna.

Ostrý spor chce Jan Hamáček s Jaroslavem Foldynou řešit na pátečním jednání předsednictva, na video zatím nereagoval.